Alfa Romeo B-SUV: da Monza nuove rivelazioni di Imparato

Domenica a Monza si è svolto il più grande raduno italiano di Alfa Romeo per omaggiare i 60 anni di Autodelta e i 100 del Quadrifoglio. Ovviamente non poteva mancare il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che si è lasciato andare ad alcune interessanti dichiarazioni relative al futuro Alfa Romeo B-SUV, prossima novità prevista per la gamma dello storico marchio milanese.

Ecco cosa ha detto a Monza Imparato a proposito di Alfa Romeo B-SUV

Imparato ha dichiarato che Alfa Romeo B-SUV presumibilmente arriverà entro la metà del prossimo anno. Questo modello è considerato come fondamentale tanto che il francese lo ha definito un “Game Changer” capace di imprimere un forte cambiamento alla storia della casa automobilistica milanese. Infatti questo sarà il primo modello completamente elettrico ad entrare nella gamma del brand premium di Stellantis.

Inoltre Alfa Romeo B-SUV, sempre secondo Imparato, sarà importante in quanto consentirà al suo marchio di entrare in un segmento di mercato fondamentale per conquistare preziose quote di mercato. Esso infatti rappresenta da solo circa il 30% del totale delle vendite di auto.

Imparato inoltre ha ribadito che questa vettura non si chiamerà Brennero come invece molti continuano a dire anche in questi giorni. Il suo nome ufficiale sarà svelato nel corso del prossimo mese di settembre. L’auto oltre ad una versione completamente elettrica avrà anche una versione a benzina che secondo Imparato sarà più evoluta rispetto a quella a offerta da Jeep Avenger. Probabile qualche forma di ibridazione.

Anche a Monza Imparato ha ribadito un concetto che aveva già espresso in altre occasioni e cioè che Alfa Romeo B-SUV piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta. Con la sua versione base questo modello avrà un prezzo molto abbordabile facendo avvicinare nuovi clienti al Biscione. Nonostante ciò l’auto sarà immediatamente riconoscibile come una Alfa Romeo. Questo in quanto sarà molto sportiva e avrà tutte le caratteristiche che da sempre contraddistinguono un’auto del Biscione.