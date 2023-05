Ferrari Tour 2023: la prima tappa si è svolta in Puglia

La prima tappa del Ferrari Tour 2023 si è svolta in uno degli scenari più suggestivi d’Italia, tra le delizie e i paesaggi incantevoli della Puglia. I Ferraristi partecipanti, provenienti da ogni parte d’Europa, al volante delle loro supercar di Maranello hanno percorso un tour tra argentei uliveti secolari, meravigliose spiagge sabbiose e le tradizioni di un territorio antico che ha saputo mantenere intatte nel tempo le proprie tradizioni.

Partiti dalla Masseria Trapanà, maestosa fortezza che risale al XVI secolo, tra divertimento e condivisione, la community ha potuto godere di un esclusivo pranzo con le prelibatezze locali in mezzo agli alberi di limone.

In prima fila, una Ferrari 296 GTB con Assetto Fiorano

Ferrari Tour 2023: la prima tappa ha visto la partecipazione di diversi Ferraristi

Il percorso ha poi toccato luoghi suggestivi come la città di Grottaglie, centro della ceramica fin dal Medioevo e il superlativo Borgo Egnazia, tra le colline della Valle d’Itria, accolti in un magnifico resort dalle pietre bianche, tra forme, materie e colori tipici di un villaggio pugliese.

Nei due giorni successivi, il tour panoramico ha fatto tappa a Regiacorte (Matera), vera e propria città museo a cielo aperto, ai trulli iconici di Alberobello, patrimonio mondiale dell’UNESCO, a Savelletri, immersi nello sfondo del mare cristallino pugliese e alla famosa cantina di Terre di San Vito prima della spettacolare ultima tappa a Grotta Palazzese, con il pranzo gourmet in una location unica, situata nel centro storico di Polignano a Mare, all’interno di una grotta naturale che si affaccia sull’Adriatico: il finale perfetto.

Prossima tappa in calendario sarà il weekend del 19 e 21 maggio con il Ferrari Tour Women’s Edition in Francia, tra i colori, i profumi e sapori della Costa Azzurra. È possibile scoprire maggiori dettagli degli eventi ed entrare a far parte della community di Ferrari, per vivere tutte le emozioni del cavallino rampante e di tante esperienze uniche al volante della propria vettura, direttamente in concessionaria.

Il Ferrari Tour è senza dubbio un’esperienza di guida unica ed esclusiva, pensata per le persone che hanno una passione per le auto dello storico marchio modenese. Ci sono tre tipi principali di Ferrari Tour: Ferrari Tour, Ferrari Tour Women’s Edition e Ferrari Tour Special Edition.

Questi tour sono aperti a un numero selezionato di Ferraristi e offrono itinerari perfettamente pianificati che porterà i partecipanti in un viaggio di scoperta lungo alcune delle strade più mozzafiato d’Europa.

Si ha la possibilità di vivere alcuni dei luoghi più incantevoli ed esclusivi. Il tour offre esperienze senza precedenti caratterizzate da momenti indimenticabili. La libertà di guidare su strade aperte è accompagnata da ospitalità lussuosa e ristorazione raffinata.

Alla fine di ogni giornata di viaggio, ci si rilassa e si riposa in un comfort incomparabile negli alberghi di lusso. Oltre alla guida, questi tour offrono anche esperienze culinarie uniche e avventure segrete, rendendo ogni tour un’esperienza unica​.

In aggiunta, i tour Ferrari combinano la passione per le auto del brand italiano con itinerari interessanti per creare un’esperienza indimenticabile. Le opzioni vanno dai tour di un giorno a esperienze di guida più lunghe e c’è anche l’opportunità di personalizzare il tutto. Alcuni appuntamenti offrono anche visite ai musei, alloggi di lusso ed esperienze gastronomiche. I prezzi variano notevolmente, a seconda della durata e delle esperienze incluse.