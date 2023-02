Fiat Argo: si prevede una crescita record delle vendite nel 2023

All’inizio dell’anno Fiat ha presentato la nuova Fiat Argo CVT nelle versioni Drive e Trekking. Con l’offerta del cambio CVT, la berlina è diventata la vettura con cambio automatico più economica del Brasile. Il prezzo suggerito è BRL 90.990,00 per la versione Drive 1.3 e BRL 96.990,00 per l’avventurosa Trekking 1.3. Secondo Pedro Silva, Product Marketing manager per il marchio Fiat, il marchio stima che le vendite della berlina potrebbero crescere tra il 30 per cento e il 40 per cento quest’anno. Con l’arrivo delle due nuove versioni automatiche, Silva afferma che il marchio riesce a coprire il 90 per cento del mercato delle berline compatte in Brasile.

Fiat Argo: in Brasile la casa italiana ipotizza un aumento delle vendite della berlina fino al 40% nel 2023 grazie al nuvo cambio CVT

Nel 2022, da gennaio a dicembre, Fiat Argo ha registrato 64.016 immatricolazioni. Considerando la stima di una crescita del 40 per cento delle vendite della berlina, il modello potrebbe avere un incremento di circa 25 mila unità nel 2023. Se la previsione dovesse essere confermata, l’Argo potrebbe chiudere l’anno con circa 90 mila modelli venduti. Con il lancio dell’Argo con cambio automatico CVT, la gamma delle versioni hatchback arriva a cinque opzioni. Ci sono due versioni manuali 1.0, una manuale 1.3 e le due 1.3 CVT. Controlla i prezzi per ciascuno di essi di seguito.

Il motore di Fiat Argo Drive CVT e Trekking CVT è il 1.3 Firefly con potenza di 98 CV a 6.250 giri/min e coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min e 107 CV a 6.250 giri/min e coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri/min con etanolo. Il cambio CVT è lo stesso di Pulse, Strada e Fastback, che simula sette marce virtuali. Con un consumo fino a 13,9 km/l, è uno dei veicoli automatici più parsimoniosi del segmento.

Secondo Fiat, la trasmissione CVT offre tre modalità di guida: automatica, manuale e sportiva, che si rivolge a chi cerca una guida agile. Così, il sistema elettronico promuove una serie di regolazioni per rendere il veicolo ancora più reattivo. Il ritorno del motore è più reattivo al semplice tocco dell’acceleratore e le marce si allungano. Inoltre, i cambi vengono effettuati a rotazioni più elevate, caratteristica tipica di una guida più sportiva.