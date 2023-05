Fiat 600 e 500X a confronto: caratteristiche, prestazioni e costi

Fiat 600 e 500X sono due modelli che appartengono alla stessa categoria, ma che si differenziano per alcune caratteristiche tecniche, stilistiche e di mercato. La nuova Fiat 600 è il prossimo SUV compatto del marchio torinese, che dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno, mentre la Fiat 500X è il crossover di successo lanciato nel 2014 e aggiornato nel 2018. Vediamo quali sono le principali differenze e somiglianze tra i due modelli.

Fiat 600 2023: ecco quali saranno le principali differenze con la Fiat 500X

La nuova Fiat 600 nasce sulla piattaforma STLA Small (ex CMP), la stessa che equipaggia la Peugeot 208 e la Opel Corsa. Questa base le consente di avere una motorizzazione 100% elettrica, con una batteria da circa 50 kWh e un’autonomia di oltre 300 km nel ciclo WLTP. La potenza dovrebbe essere di circa 136 CV, con una velocità massima limitata a 150 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi. La nuova 600 potrà contare anche su un propulsore a benzina, il 1.0 turbo da 100 o 110 CV, già visto sulla Jeep Avenger, con la quale condivide la base.

La Fiat 500X, invece, nasce sulla piattaforma FGA Small, la stessa della Jeep Renegade. Questa base le permette di avere motori a benzina e diesel, ma non elettrici. Attualmente in listino offre il 1.0 turbo da 120 CV e il 1.5 ibrido leggero da 131 CV a benzina, e il 1.3 da 95 CV a gasolio. La potenza varia da 95 a 131 CV, con una velocità massima da 172 a 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h da 11,5 a 9,1 secondi. La Fiat 500X ha anche una versione Sport, con un assetto ribassato e irrigidito, cerchi da 19 pollici e dettagli estetici più aggressivi.

Dal punto di vista stilistico, la nuova Fiat 600 riprende alcuni elementi dalla Fiat 500e, l’elettrica del marchio, come i fari anteriori circolari con la firma luminosa a LED e il logo “600” al posto della calandra. La linea è quella tipica dei SUV compatti, con un’altezza da terra elevata, una carrozzeria protetta da modanature nere e un tetto piatto che termina con uno spoiler nero. I fari posteriori sono rettangolari e a LED, mentre il portellone è ampio e si estende fino alla zona inferiore.

La Fiat 500X ha invece uno stile più arrotondato e morbido, ispirato alla storica Fiat 500. I fari anteriori sono divisi in due sezioni, con la parte superiore dedicata alle luci diurne a LED e quella inferiore ai proiettori principali. La calandra ha una forma trapezoidale con il logo Fiat al centro. La linea laterale è caratterizzata da una nervatura che corre lungo le portiere e si raccorda con i fari posteriori circolari. Il tetto è leggermente inclinato verso il basso nella parte finale.

A livello di dimensioni, la nuova Fiat 600 dovrebbe essere leggermente più corta della Fiat 500X, ma con un passo simile o addirittura superiore. Si parla di poco più di 4 metri di lunghezza per la prima e di circa 4,26 metri per la seconda. Il passo dovrebbe essere di circa 2,56 metri per entrambe. L’abitabilità interna dovrebbe essere quindi simile per i due modelli, mentre il bagagliaio potrebbe essere più capiente per la nuova Fiat 600 grazie al portellone più grande.

Infine, i prezzi dei due modelli dovrebbero essere diversi in base alle motorizzazioni e alle dotazioni. La nuova Fiat 600 dovrebbe partire da circa 30 mila euro per la versione elettrica e da circa 20 mila euro per quella a benzina. La Fiat 500X parte invece da circa 20 mila euro per la versione benzina e da circa 22 mila euro per quella diesel.