Stellantis acquisisce una partecipazione in Symbio, che opera nella mobilità a idrogeno

Faurecia (società del Gruppo Forvia), Michelin e Stellantis ha annunciato poco fa la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione da parte del gruppo automobilistico italo-francese del 33,3% delle azioni di Symbio, leader nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni. Le altre due aziende manterranno ciascuna il 33,3% di quote di partecipazione.

L’annuncio rappresenta un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità ed è una dimostrazione dell’eccellenza tecnologica di Symbio nel campo delle innovazioni relative alle celle a combustibile a idrogeno. L’ingresso di Stellantis tra gli azionisti favorirà lo sviluppo dell’azienda in Europa e negli Stati Uniti.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha detto che l’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforzerà la posizione di leadership del gruppo nei veicoli a idrogeno, a supporto della sua produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, e rappresenta un perfetto complemento alla sua crescente offerta di BEV.

In un momento in cui procede con il suo piano strategico Dare Forward 2030 ed è impegnato ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038, Stellantis sta considerando ogni strumento tecnologico a sua disposizione per combattere il riscaldamento globale. Le celle a combustibile a idrogeno sono essenziali e Symbio diventerà un attore di rilievo nella battaglia per proteggere le generazioni future.

Symbio ha pianificato di produrre 50.000 celle a combustibile all’anno entro il 2025 sfruttando la modernissima gigafactory di Saint-Fons, che inizierà la produzione nella seconda metà del 2023. Lo scorso anno, l’azienda ha annunciato l’attuazione del suo progetto HyMotive, volto a dare slancio alla propria industrializzazione e allo sviluppo di innovazioni dirompenti, consentendo all’azienda di raggiungere una capacità produttiva totale in Francia di 100.000 sistemi all’anno entro il 2028, con la creazione di 1000 posti di lavoro nel paese transalpino.

Le dichiarazioni dei dirigenti di Faurecia e Michelin

Patrick Koller, Chief Executive Officer di Faurecia, ha dichiarato che sono lieti di questa transazione, che consente a Symbio di aumentare le proprie capacità e darà ulteriore slancio alla joint-venture.

Symbio è ora perfettamente in grado di crescere ed estendere la propria leadership fuori dall’Europa in un’epoca in cui il settore automotive si muove a grandi passi verso l’azzeramento delle emissioni. Questo accordo porta vantaggi a tutte le parti e consente a FORVIA di confermare la propria posizione di leader mondiale nella mobilità pulita.

Florent Menegaux, CEO di Michelin, ha invece affermato che l’ingresso di Stellantis nel capitale di Symbio rappresenta uno straordinario volano per lo sviluppo della nostra consociata. Inoltre, è un’eccellente dimostrazione del fatto che la tecnologia delle celle a combustibile è essenziale affinché l’industria automobilistica raggiunga l’obiettivo dell’elettrificazione della mobilità, in particolare per uso professionale.

Stellantis è già un partner di riferimento e in futuro avrà un ruolo fondamentale nella collaborazione. Infine, questa transazione rafforza la convinzione che Michelin sostiene da anni, ovvero che l’idrogeno costituirà una delle soluzioni imprescindibili per la decarbonizzazione.