Stellantis ha riportato il suo miglior mese di aprile dal 2008 in Messico

Stellantis México ha riferito in aprile di aver venduto 8.030 unità. Si tratta del miglior mese di aprile come vendite dal 2008. La marca leader delle vendite è stata Ram. “Continuiamo con ottimi risultati di vendita registrando vari record nel mese di aprile”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Messico. “La nostra strategia di lancio di prodotti in nuovi segmenti continua ad attrarre clienti al piano di vendita e con questo speriamo di continuare con risultati positivi come quelli che abbiamo avuto”, ha aggiunto Quezada.

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Alfa Romeo ha riportato il miglior aprile in vendita nella sua storia con 30 unità. Alfa Romeo Tonale al debutto ha riportato la vendita di 25 unità. Chrysler Pacifica ha venduto 16 unità. Dodge ha registrato in aprile vendite di 1.246 unità. Dodge Charger ha riportato il miglior aprile di vendite nella sua storia. Dodge Durango ha registrato il miglior aprile come numero di immatricolazioni dal 2016.

Fiat ha riportato il miglior aprile in vendita nella sua storia con 1.069 unità. Fiat Pulse e Fiat Mobi vendono rispettivamente 527 unità e 299 unità. Fiat Ducato ha aumentato le vendite del 16% rispetto ad aprile 2022. Fiat Argo ha venduto 174 unità. Nel mese di lancio Fiat Fastback ha venduto 26 unità. Tra i marchi di Stellantis segnaliamo inoltre che Jeep ha venduto 1.077 unità, il miglior aprile dal 2015. Jeep Compass ha registrato il miglior aprile di vendite dal 2015. Jeep Renegade ha venduto 300 unità al mercato messicano. Jeep Grand Cherokee vende 210 unità. Jeep Wrangler vende 205 unità. Jeep JT ha venduto 159 unità. Wagoneer 18 unità.

Continuando con i brand di Stellantis Peugeot ha venduto 1.191 unità, il miglior aprile nella sua storia. Peugeot Manager ha ottenuto il nuovo record di vendite. Peugeot 2008 e Peugeot Partner hanno registrato il loro miglior mese di vendita della loro storia. Peugeot 208 ha riportato il miglior aprile dal 2016. Ram ha riportato il miglior aprile di consegne nella sua storia con 3.401 unità. Ram 700 ha registrato il migliore aprile di immatricolazioni nella sua storia. Ram Light Duty ha venduto 553 unità mentre Ram Heavy Duty ha venduto 219 unità. Ram 4000 ha venduto 254 unità.