Alfa Romeo Tonale conquista il cuore dei suoi fan: nuovo premio per il SUV

La tradizione è stata servita e Alfa Romeo ha vinto ancora nel concorso indetto dal portale auto-swiat.pl. Dopo la vittoria dello scorso anno per la Giulia GTAm, a trionfare quest’anno è stato il primo modello del marchio milanese a trazione ibrida: il SUV Alfa Romeo Tonale. Dotato della tecnologia di tracciamento del ciclo di vita NFT, di sistemi avanzati di assistenza alla guida inclusa la tecnologia intelligente Brake-by-Wire, ha ridefinito il segmento C-SUV e surclassato i rivali nella categoria “SUV compatti e crossover”.

Nuovo premio dalla Polonia per Alfa Romeo Tonale

Nel concorso di “Moto Awards“, gli utenti del portale auto-swiat.pl scelgono le migliori, a loro avviso, auto messe in vendita nell’anno precedente. Nell’edizione di quest’anno, hanno dato un totale di quasi 50.000. voti per 44 modelli di veicoli in competizione per la vittoria in otto categorie. Nella sua categoria, Alfa Romeo Tonale ha superato quattro rivali, salendo con sicurezza sul gradino più alto del podio.

Alfa Romeo Tonale è la prima tappa della metamorfosi del marchio verso la piena elettrificazione. Il modello ha debuttato lo scorso anno con due versioni del cosiddetto mild hybrid MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) e una versione diesel, ora affiancate dal PHEV (Plug-In Electric Vehicle) più potente e veloce della gamma, il Q4 con motore da 280 CV di potenza combinata e trazione integrale per la massima trazione e sicurezza. Oggi l’offerta del marchio nel segmento C-SUV estremamente numeroso e competitivo è completa e i clienti possono scegliere tra auto a benzina, diesel o elettrificate a seconda delle proprie esigenze e del proprio stile di vita.

Ognuno di loro offre la stessa combinazione unica di bel design con funzionalità e dotato di innovazioni tecniche, che supportano il guidatore senza togliergli il piacere di una guida dinamica e sportiva. Un’esperienza di guida indimenticabile è assicurata, tra gli altri: lo sterzo più diretto del segmento (13,6), il differenziale autobloccante elettronico “Dynamic Torque Vectoring” e le sospensioni elettroniche “Alfa Active Suspension” con geometria, angoli caratteristici e rigidezza specifici.

Il Tonale è l’Alfa Romeo tecnologicamente più avanzata di sempre. È la prima auto NFT certificata digitalmente sul mercato, che offre il massimo livello di connettività e un innovativo sistema di infotainment, progettato per fornire aggiornamenti “Over-the-Air” e integrazione con Amazon Alexa. Due grandi schermi Full TFT con una diagonale totale di 22,5” offrono la migliore qualità visiva del segmento. L’auto è disponibile in quattro livelli di allestimento su misura, che prendono il nome dalla filosofia del marchio: Super, Sprint, Ti e Veloce.

Alfa Romeo Tonale

Inoltre, Alfa Romeo, come unico marchio premium, aggiunge una garanzia di 5 anni con un limite massimo di 200.000 km per ogni nuovo modello. I clienti, sia privati ​​che istituzionali, possono inoltre usufruire di un’ampia gamma di interessanti offerte di finanziamento. Alfa Romeo Tonale contribuisce all’ulteriore sviluppo di Alfa Romeo in Europa e, insieme alle rinnovate Giulia e Stelvio, è un pilastro fondamentale nella costruzione di una forte posizione del marchio sul mercato, anche nel segmento elettrificato.