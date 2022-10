Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: se confermata potrebbe stupire [Render]

Tra poche settimane dovrebbe finalmente debutterà l’atteso restyling di Alfa Romeo Giulia che subirà lievi modifiche per continuare a rimanere sul mercato ancora per qualche anno in attesa della seconda generazione che sarà completamente diversa dal modello attuale. Quello che in tanti si domandano e se con il restyling ci sarà spazio anche per una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm.

Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: ecco l’ipotesi stilistica dell’artista digitale Kelsonik

Questa come sappiamo è la versione più potente ed estrema mai realizzata della berlina del Biscione che negli scorsi anni fu lanciata sul mercato in edizione limitata di appena 500 esemplari con una versione potenziata del motore V6 2.9 biturbo di Giulia Quadrifoglio capace di erogare una potenza di 540 cavalli.

Ipotizzando che alla fine una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm si farà, il famoso designer e artista digitale Kelsonik conosciuto anche con il suo vero nome Nikita Chuiko ha provato ad immaginare quale potrebbe essere il design definitivo di questo modello nel caso in cui fosse realmente riproposto sul mercato dalla casa automobilistica milanese.

Sicuramente il render vi sembrerà molto famigliare in quanto lo stesso artista digitale già ad inizio dell’anno aveva fatto un’altra ipotesi sull’aspetto della nuova Alfa Romeo Giulia GTAm. Con questa nuova ipotesi l’artista apporta alcuni cambiamenti che secondo lui rendono la sua creazione più verosimile.

Le modifiche maggiori riguardano ovviamente i fari. Questi hanno uno stile da Tonale e sono molto più sottili di prima. La griglia caratteristica dell’azienda è diventata un po’ più grande. Cose come il paraurti anteriore, completo di grembiule con canard laterali, parafanghi sporgenti, minigonne laterali, specchietti, porte, grande alettone posteriore e persino le ruote riprendono fedelmente la vettura reale.

L’auto sfoggia una finitura rossa, contrastata da alcuni accenti neri. Ricordiamo che i modelli Giulia GTA sono più leggeri e potenti della versione Quadrifoglio. La potenza viene ancora dal V6 biturbo da 2,9 litri, che è stato aggiornato per fornire 540 cavalli di potenza, un miglioramento di 30 CV, reso possibile dai pistoni e dalle bielle ridisegnati, dalla ECU rimappata e dal sistema di scarico sportivo Akrapovic.

