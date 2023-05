Ecco come sarà la nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia che sfiderà i crossover

Lancia nelle scorse settimane ha finalmente svelato come si chiamerà la sua nuova ammiraglia, che promette di soddisfare tutti i gusti. Questa auto prenderà il nome di nuova Lancia Gamma. La vettura che sarà svelata nel corso del 2026 e che nascerà su piattaforma STLA Medium, sarà creata con un’attenzione particolare ai dettagli e alle prestazioni, combinando l’eleganza e il lusso con la tecnologia più avanzata.

Nuova Lancia Gamma: ecco come sarà quando arriverà nel 2026

La nuova ammiraglia è stata progettata per attrarre una vasta gamma di clienti, grazie alle sue numerose funzionalità e alla sua flessibilità. Il design della nuova Lancia Gamma sarà moderno ed elegante, con linee pulite e dettagli raffinati. Il comfort dell’abitacolo sarà curato nei minimi dettagli, con materiali di alta qualità e finiture impeccabili. Inoltre, la vettura offrirà una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

La nuova Lancia Gamma sarà la prima auto solo elettrica del brand premium di Stellantis. La vettura sarà dotata di un motore potente ed efficiente, in grado di offrire un’esperienza di guida piacevole e rilassante. Inoltre, la tecnologia avanzata utilizzata nella vettura garantirà la massima sicurezza e comfort per il conducente e i passeggeri. La nuova ammiraglia di Lancia sarà progettata pensando ai bisogni dei clienti moderni, che richiedono un’auto in grado di soddisfare le esigenze della vita quotidiana. La vettura sarà dotata di molte funzionalità utili, come il sistema di infotainment con display touchscreen, la connettività Bluetooth, il sistema di navigazione satellitare e molte altre funzioni di comfort.

Lancia lavorerà sodo per creare una vettura all’avanguardia, che soddisfi le esigenze dei clienti più esigenti. La nuova Lancia Gamma sarà una vettura completa e versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza di guida. Lancia con questa vettura cercherà dunque di dimostrare di essere un marchio all’avanguardia, in grado di creare auto di alta qualità e prestazioni. Ricordiamo che questa auto è quella su cui la casa automobilistica piemontese punterà maggiormente per fare successo in Europa. Non a caso il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato che questa sarà l’auto più “Internazionale” con almeno il 50% delle vendite che proveranno al di fuori dei confini italiani.

Quanto al luogo di produzione della nuova Lancia Gamma al momento non è stato ancora specificato. Di sicuro sarà uno degli stabilimenti per i quali è stata annunciata la produzione di auto con piattaforma STLA Medium. Italia, Francia e Germania i maggiori indiziati ad ospitare dal 2026 la produzione di questo modello che sicuramente nel design prenderà in prestito alcuni degli elementi visti con la concept car Lancia Pu+Ra HPE. Ricordiamo infine che prima di questa auto Lancia svelerà nel 2024 la nuova Lancia Ypsilon mentre nel 2028 sarà il turno della nuova Lancia Delta. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto.