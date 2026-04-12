Leapmotor C10: a soli 2 anni dal debutto un piccolo restyling è già all’orizzonte

A due anni dal debutto commerciale, la Leapmotor C10 si prepara a un restyling di primavera che conferma quanto il mercato automobilistico cinese imponga ritmi rapidissimi anche ai modelli più recenti. In un contesto caratterizzato da una concorrenza interna sempre più serrata, due anni rappresentano già una soglia importante per un’auto cinese. La conferma dell’aggiornamento arriva dal Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese, il MIIT, che ha anticipato le prime informazioni sul rinnovamento del SUV.

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A soli due anni dal debutto piccolo restyling in arrivo per Leapmotor C10

Sul piano estetico, le modifiche più evidenti riguarderanno il frontale. L’obiettivo di questo piccolo intervento chiaramente è quello di uniformare il linguaggio stilistico della Leapmotor C10 a quello degli ultimi modelli del marchio, come B10, B05, B03 e B03X. La fascia luminosa dei fari è stata rialzata, mentre i proiettori principali restano collocati nella parte inferiore del frontale. Un intervento che punta a rendere il modello più attuale e coerente con la nuova identità visiva del costruttore.

Più rilevanti per il pubblico, però, saranno gli aggiornamenti tecnici. La versione con range extender beneficerà di una batteria più capiente, che passerà a 38,7 kWh. Grazie a questo incremento, l’autonomia in modalità elettrica salirà da 140 a 190 km nel ciclo WLTP. Cresce anche la potenza del motore, ora accreditato di 200 kW, mentre il generatore resta fermo a 70 kW.

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Novità anche per la variante completamente elettrica di Leapmotot C10. In questo caso, la potenza del motore aumenterà dagli attuali 170 o 220 kW fino a 230 kW. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle batterie, anche se va ricordato che un aggiornamento in questo ambito era già stato introdotto nel corso dello scorso anno.

L’arrivo della nuova Leapmotor C10 in Europa è atteso nei prossimi mesi, con una probabile presentazione ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi, in programma in autunno. Probabilmente già nelle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli su questo piccolo aggiornamento.