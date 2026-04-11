Audi ha iniziato a produrre il V6 più potente di sempre per le prossime RS

A Bruxelles qualcuno si ostina a recitare l’elogio funebre del pistone, ma a Győr, in Ungheria, hanno deciso di alzare il volume. L’ultima creatura sfornata da Audi non è una semplice evoluzione, ma una grandiosa uscita che profuma di benzina e sfida (ma non troppo) burocrazia.

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Il motore sfornato allo stabilimento ungherese chiama V6 Otto EVO LK3 e, per dirla senza troppi giri di parole, è il cuore pulsante più cattivo mai uscito dagli stabilimenti ungheresi. Qui non parliamo di “mobilità dolce”, ma di un mostro da 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia pronti a scatenarsi sull’asfalto sotto il cofano delle prossime Audi RS.

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Evidentemente il sei cilindri non ha affatto dato già tutto. Gli ingegneri di Győr, lavorando a braccetto con i colleghi di Ingolstadt e Neckarsulm, hanno messo mano a oltre 60 componenti per trasformare questo propulsore in un gioiello di cattiveria ed efficienza. La pressione del carburante è stata portata a 350 bar mentre la turbina a geometria variabile regolabile elettricamente garantisce una risposta al gas talmente fulminea da far sembrare i vecchi turbo dei pigri burocrati.

C’è anche un sistema di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione integrato direttamente nel collettore di aspirazione. Un capolavoro di ingegneria che punta a ottimizzare ogni singolo centimetro cubo di aria.

Non è solo una questione di muscoli. Questo motore a benzina ad alte prestazioni è lo scudo di Audi contro lo spettro della normativa Euro 7. È la dimostrazione che, con la giusta dose di competenza tecnologica, si possono conciliare prestazioni da pista e limiti sulle emissioni senza dover per forza staccare la spina alla passione.

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Nel solo 2025, Audi Hungaria ha sfornato oltre 1,5 milioni di propulsori, confermandosi un titano industriale capace di alimentare ben 35 stabilimenti del Gruppo Volkswagen. Con questo V6, l’azienda non si limita a occupare la capacità produttiva per i prossimi anni, sta ribadendo che finché ci sarà un’Audi RS in strada, ci sarà un ingegnere pronto a dimostrare che il futuro non deve per forza essere silenzioso.