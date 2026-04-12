Peugeot 2008: secondo restyling in arrivo per prolungare la carriera ma sempre con motori termici

La Peugeot 2008 si prepara a dare il via ad una nuova fase della propria carriera. L’attuale generazione del crossover francese, lanciata nel 2019, è infatti destinata a ricevere un restyling nel corso del prossimo anno, con un debutto atteso entro il 2027. Un aggiornamento che consentirà al modello di allungare sensibilmente il proprio ciclo di vita, fino a sfiorare un traguardo ormai raro nel settore: oltre dieci anni di permanenza sul mercato.

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Peugeot 2008: la sua carriera sarà allungata con un secondo aggiornamento in arrivo nel 2027

Una situazione quasi anomala nell’industria automobilistica contemporanea, dove i ricambi generazionali sono generalmente più rapidi. Alla base di questa scelta ci sono motivazioni sia strategiche sia industriali. Da un lato, Stellantis punta a mantenere competitivo un modello ancora centrale nella propria offerta; dall’altro, la gestione Tavares ha lasciato in eredità ritardi significativi nello sviluppo delle nuove piattaforme. In particolare, la STLA Small, inizialmente progettata come architettura multi-energia, è stata riorientata verso un utilizzo esclusivamente elettrico.

Questo slittamento ha avuto un impatto diretto sul calendario della futura gamma. La nuova Peugeot E-2008 è ora prevista per il lancio commerciale nel 2028, con la versione elettrica destinata ad avere un ruolo prioritario. Solo in un secondo momento arriverà anche la variante termica. Una coesistenza che potrebbe proseguire almeno fino al 2029, riflettendo una realtà di mercato ben precisa: in Europa, la domanda di motori endotermici e ibridi continua a restare prevalente.

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Sul piano stilistico, la futura Peugeot 2008 che in copertina vi mostriamo in un render del sito francese Auto-moto.com prenderà ispirazione dal concept Polygon, presentato nell’autunno 2025. Tra gli elementi distintivi attesi figurano le tre strisce luminose sotto i fari anteriori, le nervature trapezoidali del paraurti e il leone retroilluminato sul cofano. Al posteriore, invece, è prevista una barra luminosa ridisegnata con la scritta Peugeot illuminata in rosso. Sul fronte motori, la gamma termica dovrebbe introdurre anche un sistema full hybrid, affiancando le attuali soluzioni mild hybrid a 48 volt da 110 e 145 CV.