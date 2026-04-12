Fiat Grizzly: in arrivo il SUV a 7 posti dal prezzo accattivante per sfidare Dacia e Citroën

Tra i modelli più attesi nel futuro prossimo della casa torinese c’è senza dubbio Fiat Grizzly, il nuovo SUV a sette posti previsto nella seconda metà del 2026. Si tratterà di un modello sviluppato a partire dalla base tecnica della Grande Panda, ma con dimensioni più generose, maggiore versatilità e una vocazione chiaramente familiare. Un progetto strategico, destinato a rafforzare la presenza del marchio in uno dei segmenti più combattuti del mercato europeo.

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Il SUV a 7 posti Fiat Grizzly potrebbe cambiare in meglio la percezione del brand nel mondo

L’ipotesi sul nome prende forza da un recente teaser pubblicato sui social da Fiat, accompagnato dalla frase “Make room for everyone” e da una serie di impronte sulla neve. Un indizio che ha immediatamente acceso le speculazioni attorno al nome Fiat Grizzly, già emerso nei mesi scorsi tra le possibili denominazioni del nuovo SUV. Sarebbe una scelta perfettamente coerente con la tradizione del marchio, da sempre legata anche al mondo animale, ma al tempo stesso capace di dare una personalità più forte e moderna al modello.

Secondo le anticipazioni, Fiat Grizzly dovrebbe raggiungere una lunghezza di circa 4,4 metri, collocandosi nella stessa area di mercato di Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Il design, stando ai render elaborati a partire dalle foto spia, dovrebbe puntare su linee robuste, forme squadrate e un frontale ispirato alla Grande Panda, soprattutto nella firma luminosa a LED con effetto pixel. L’impostazione generale appare più alta da terra e decisamente orientata alla praticità.

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L’abitacolo sarà uno degli elementi centrali del progetto, con configurazione fino a sette posti e attenzione particolare allo spazio per passeggeri e bagagli. Sul piano tecnico, il SUV dovrebbe nascere sulla piattaforma Smart Car di Stellantis. In gamma sono attesi il 1.2 turbo mild hybrid da 145 CV e varianti elettriche da 113 e 156 CV. I prezzi potrebbero partire da circa 24.000 – 25.000 euro, con debutto ufficiale nell’estate del 2026. Se però dovesse arrivare anche la versione con motore a benzina e cambio manuale si potrebbe scendere anche a 20 mila euro.