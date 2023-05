Una Ferrari SF90 Spider ispirata all’Aurora Boreale

Una Ferrari SF90 Spider è stata sottoposta a un trattamento sartoriale dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, specializzato nelle personalizzazioni su misura delle supercar del “cavallino rampante”. In questo allestimento, esclusivo ed unico, la regina prestazionale del listino emiliano, guadagna una livrea ispirata all’Artico e all’Aurora Boreale. La miscela cromatica tra il Verde Wojo, che vira all’azzurro, e il nero lucido, genera una tela elegante, dai toni mutevoli. Il colpo d’occhio è gradevole e decisamente migliore di altre interpretazioni sul tema, meno eleganti e raffinate di questa.

Anche l’abitacolo è improntato alla classe, con un felice gioco di contrasti. I toni più chiari dei sedili da corsa in fibra di carbonio lucida sono bilanciati dalle tonalità più scure della pelle Alcantara e SuperFabric. La combinazione soddisfa i palati più raffinati, anche se una Ferrari rossa o gialla fa tutto un altro effetto, a mio parere.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Spider è una supercar ibrida plug-in a quattro ruote motrici, il cui nome rimanda a una monoposto di Formula 1, giusto per chiarire le sue ambizioni prestazionali. Lo stile della carrozzeria regala un mix di eleganza, sportività e aerodinamica, con un frontale aggressivo e un profilo fluido e slanciato. Nella versione scoperta, la travagliata area del lunotto della versione coupé diventa più bella e si integra meglio al resto, grazie alle note di maggiore armonia dialettica. Con il tetto abbassato, il look diventa ancora migliore.

Sotto il cofano posteriore trova accoglienza un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che produce 780 cavalli di potenza. Questa unità propulsiva è integrata da tre cuori elettrici, due dei quali disposti sull’asse anteriore, per regalare la trazione integrale. La combinazione ibrida plug-in offre una potenza totale di 1000 cavalli. Mai, prima, una supercar stradale del “cavallino rampante” aveva raggiunto simili livelli energetici. Al cambio doppia frizione DCT a 8 rapporti il compito di scaricare a terra l’enorme potenza, aiutando il pilota nella sua gestione.

La Ferrari SF90 Spider accelera da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi. Cifre di riferimento, confermate dalla velocità massima di 340 km/h. A rendere eccezionale questa macchina ci pensa anche la sua capacità di gestire l’immensa cavalleria in modo preciso ed efficace, con una trazione ottimale e delle dinamiche molto sicure. Sul piano del piacere di guida, però, la 296 fa meglio. L’allestimento interno è impressionante. Il cockpit è stato progettato per offrire la massima ergonomia e comfort al conducente, con una serie di controlli intuitivi e una plancia di comando digitale personalizzabile. Il sistema di infotainment è stato aggiornato rispetto ai modelli precedenti, offrendo una maggiore connettività.

La Ferrari SF90 Spider, inoltre, offre una guida personalizzabile, grazie a una serie di modalità operative, la meno entusiasmante delle quali è quella elettrica pura, che consente di muoversi senza svegliare l’unità termica per un certo periodo di tempo. La macchina è anche dotata di una serie di sistemi di sicurezza avanzati. Questa “rossa” rappresenta il meglio della tecnologia e dell’ingegneria automobilistica. Le emozioni che regala sono di grandissima intensità, col vantaggio della opzione en plein air.

Foto | Ferrari