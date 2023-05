Prosegue il successo della Jeep Avenger: porte aperte il 13 e 14 maggio

Sembra praticamente inarrestabile il successo della nuova Jeep Avenger, una condizione che permette al costruttore americano di casa Stellantis di garantire un nuovo “porte aperte” in tutte le concessionarie del marchio sabato 13 e domenica 14 maggio prossimi. L’occasione è propizia anche per apprezzare la gamma completa del costruttore.

Sin dal momento della presentazione avvenuta al Salone di Parigi durante lo scorso ottobre, la nuova Jeep Avenger ha riscosso un successo praticamente immediato sia di pubblico che di critica. A dimostrare questo interesse nei confronti del piccolo B-SUV di Jeep c’è l’affluenza presso le concessionarie del marchio e anche la sempre crescente serie di premi ottenuti dal modello.

La Jeep Avenger, infatti, ha già vinto il prestigioso titolo di Car Of The Year 2023, il Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023 nella categoria “Family SUV”, i titoli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com, che celebrano le migliori auto elettriche, in un campo molto ampio che va dalle hypercar alle utilitarie, attraverso il parere di una giuria di esperti. Infine, la Jeep Avenger ha ottenuto un ulteriore riconoscimento da parte della stampa specializzata ovvero il titolo di “Best Small Car” agli “Autocar Awards” 2023, che celebrano le migliori auto nuove in vendita oggi nel Regno Unito attraverso una giuria composta da alcuni dei più autorevoli giornalisti del settore automobilistico.

La Jeep Avenger è anche la prima vettura elettrica del costruttore americano

Per venire incontro al sempre più corposo interesse dei clienti del marchio, le concessionarie Jeep italiane saranno aperte nuovamente questo fine settimana per apprezzare da vicino la nuova Jeep Avenger accanto alla gamma completa del marchio leader in Italia fra le ibride plug-in grazie alla tecnologia 4xe. La Jeep Avenger è anche la prima elettrica del costruttore, realizzata puntando su valori dimensionali tipici e apprezzati dal mercato europeo; un veicolo perfetto per la nuova strategia di elettrificazione globale del marchio che vuole porsi al top fra i costruttori di SUV a zero emissioni.

La nuova Avenger guarda però concretamente al DNA del marchio, condensandolo in dimensioni compatte: lo dimostrano ad esempio angoli d’attacco, di dosso, d’uscita e altezza da terra tipici di un veicolo dedito al fuoristrada che consente al B-SUV di operare in qualsiasi condizione atmosferica, grazie anche alla funzionalità Selec-Terrain. Questi elementi vengono affiancati da ulteriori concetti chiave presenti a bordo della stessa Jeep Avenger, a cominciare da un design funzionale, interni spaziosi e versatili, propulsione completamente elettrica. La Avenger utilizza infatti un nuovo motore elettrico e una nuova batteria che grazie alla ricarica rapida standard da 100 kW, utilizzando un cavo Mode 4 collegato a una stazione di ricarica pubblica a corrente continua, in appena tre minuti permette di ottenere l’autonomia necessaria per percorrere 30 chilometri. Inoltre, 24 minuti sono sufficienti per caricare le batterie dal 20% all’80%. Infine, è possibile percorrere fino a 400 chilometri nel Ciclo WLTP e fino a 550 chilometri nella guida in città, garantiti dalla batteria da 54 kWh di capacità.

Tuttavia da noi in Italia, per assecondare le differenti esigenze dell’utenza, la nuova Jeep Avenger è disponibile anche con motore a benzina da 1.200 cm3 utile per sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5500 giri e una coppia di 205 Nm a 1750 giri. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

La nuova Jeep Avenger è attualmente disponibile in rate mensili da 249 euro, per la versione Full Electric con Wallbox inclusa, e 199 euro per la variante col 1.2 benzina: le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione fa anche parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV a marchio Jeep che comprende anche un customer care dedicato.