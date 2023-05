Jeep continua a dominare nel segmento dei SUV in Brasile

Jeep continua a guidare il segmento dei SUV in Brasile. Con 41.742 unità vendute e una quota tra i SUV nell’anno del 19,3 per cento, il marchio di Stellantis rimane in prima linea nel segmento principale di mercato anche nel 2023. Solo ad aprile il brand ha venduto 9.972 unità, assicurandosi anche nel mese la leadership tra i SUV. Considerando tutti i segmenti, la casa americana si è finora assicurata una quota di mercato del 7,1 per cento nel 2023.

La Jeep Commander continua la sua traiettoria di successo nel mercato auto brasiliano. In un altro mese con un ottimo risultato tra i D-SUV, il modello di Jeep ha conquistato il 35,5 per cento di quota nella categoria, con 1.835 unità immatricolate ad aprile. Dall’inizio dell’anno, il Commander rimane il leader indiscusso tra i D-SUV, posizione che ha assunto poco dopo il suo lancio, con 7.221 unità vendute e il 33,4 per cento di quota di mercato tra i D-SUV.

Oltre ad essere il numero uno tra i SUV medi, con una quota del 42 per cento tra i C-SUV, Jeep Compass si è classificata anche tra le Top 10 più vendute in Brasile in generale ad aprile, con 4.898 unità vendute. Dall’inizio dell’anno, Compass è leader assoluto tra i C-SUV, con 20.454 unità immatricolate e un impressionante 44,6 per cento del suo segmento.

La Jeep Renegade rimane tra i primi 5 B-SUV competitivi dell’anno, con 13.960 unità vendute e il 9,6 per cento del segmento. La Wrangler e il pick-up Gladiator hanno completato l’ottima performance della casa automobilistica americana di Stellantis nel mese di aprile in Brasile, assicurando la leadership del marchio tra i SUV nel mese e anche nel risultato cumulato dell’anno.