Ram: il nuovo pick-up sarà prodotto nello stabilimento di Goiana

Inaugurato nel 2015, lo stabilimento Stellantis di Goiana (Pernambuco), è responsabile della produzione di quattro modelli molto apprezzati nel mercato sudamericano: Jeep Renegade, Compass e Commander e Fiat Toro.

Nell’anno in cui compie otto anni di attività, la fabbrica fa un nuovo passo e si prepara a ricevere un modello senza precedenti nel paese. Un nuovo pick-up Ram inizierà ad essere prodotto proprio in questo sito. Sarà la prima vettura del marchio americano ad essere prodotta in Brasile.

Stabilimento Stellantis di Goiana

Ram: il presunto Rampage sarà assemblato nella fabbrica di Goiana

L’aumento della produzione conferma il successo dell’impianto di Goiana, che rimane all’avanguardia dell’innovazione nell’industria automobilistica globale e si consolida come stabilimento multimarca e come importante vettore di trasformazione socioeconomica per il territorio in cui è presente.

Il “Polo Automotivo Stellantis de Goiana” è formato dall’impianto e da altri 18 fornitori all’interno del perimetro. Insieme, sono responsabili di oltre 14.000 posti di lavoro. Jasson Azevedo, Plant Manager dello stabilimento di Goiana, ha detto che è una vera storia di successo passare da un modello a cinque in otto anni. Questo è stato possibile grazie all’efficiente combinazione di manodopera qualificata e investimenti in innovazione e tecnologia.

Nel periodo sono già state prodotte circa 1,4 milioni di vetture suddivise tra i quattro modelli. Oltre a rifornire il mercato nazionale, è anche il luogo in cui le auto vengono esportate in paesi dell’America Latina come Argentina, Cile, Ecuador e Messico, tra gli altri. L’operazione viene effettuata dal porto di Suape e ha già raggiunto la soglia delle 187.000 unità esportate in queste località.

Ora la fabbrica si prepara ad espandersi con l’avvio della produzione del presunto nuovo Ram Rampage, il primo sviluppato in Brasile. Sono state necessarie oltre 2000 ore di analisi virtuale tra processo e prodotto.

Sono stati apportati diversi aggiornamenti alla fabbrica

Azevedo ha dichiarato che hanno uno stabilimento all’avanguardia nella tecnologia automobilistica e un team versatile e impegnato concentrato sull’obiettivo di aggiungere un modello completamente nuovo alla linea di produzione poiché il centro lavora con un’unica linea flessibile in cui vengono prodotti tutti i modelli.

Il manager ha spiegato anche che era necessario implementare progetti di ottimizzazione nell’area logistica per consentire l’inserimento di parti specifiche per il pick-up, oltre all’applicazione di robot collaborativi integrati nel processo.

Sfruttando l’esperienza maturata con gli ultimi lanci, il team locale di Stellantis ha guidato gli aggiornamenti sia nell’infrastruttura della linea di produzione che nella qualificazione di circa 1300 dipendenti durante circa 700 ore di formazione.

Il sito è diventato un importante vettore di trasformazione socioeconomica nella regione. Secondo uno studio condotto da Ceplan (Consultoria Econômica e Importação), dal processo di installazione del polo industriale, Goiana ha mostrato guadagni annuali nella partecipazione all’economia di Pernambuco.

Il comune è passato dalla 13ª posizione nel 2010, con lo 0,83% del PIL dello stato, alla 4ª posizione nel 2019, raggiungendo il 5,17% del PIL di Pernambuco. Sempre in rapporto al PIL, l’indice statale è cresciuto, tra il 2015 e il 2019, in media dello 0,5% annuo. Intanto l’area di influenza dello stabilimento di Goiana, composta da 13 comuni, ha avuto un tasso di crescita annuo del 6,3%.

Con circa 14.000 dipendenti nell’impianto principale, fornitori e lavoratori esterni, l’industria automobilistica è diventata un’importante fonte di creazione di posti di lavoro. Secondo lo studio, circa il 21% di questi dipendenti è residente a Goiana e il 50% proviene dalle città limitrofe.