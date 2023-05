Stellantis grande protagonista all’Ecar Show con Alfa Romeo, Fiat e Jeep

Stellantis è, ancora una volta, presente all’ECAR SHOW – Hybrid and Electric Auto Show, in quella che sarà la sua quinta edizione, che si terrà questo fine settimana (12, 13 e 14 maggio) presso FIL – Feira Internacional de Lisboa (Parco delle Nazioni). Il Gruppo è rappresentato da 7 marchi – Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Opel e Peugeot – che evidenziano la sua più recente offerta elettrificata, comprendente veicoli elettrici e ibridi, veicoli passeggeri e commerciali leggeri, promuovendo la realizzazione di test drive e concorsi, associando particolari condizioni di acquisizione a potenziali contratti che potrebbero essere avviati.

Per Stellantis l’elettrificazione deve rispondere alle più diverse esigenze di mobilità e l’Azienda e tutti i suoi Brand sono pienamente impegnati in questa essenziale transizione verso la mobilità elettrificata. Leader del mercato elettrificato in Portogallo, Stellantis detiene attualmente una quota di mercato superiore al 20%, offrendo una gamma completa di proposte, in cui i clienti possono trovare di tutto, dai veicoli compatti da città, alle berline, ai SUV, ai 4X4 o persino alle auto super sportive. La presenza dei diversi marchi Stellantis all’ECAR SHOW riflette il forte impegno che il Gruppo sta assumendo in Portogallo in tema di elettrificazione, nei diversi aspetti ibridi e 100% elettrici, sottolineando i valori e gli obiettivi del ‘Dare Forward 2030 ‘ piano strategico.

Protagonista in casa Alfa Romeo sarà il nuovo Tonale, primo C-SUV elettrificato e simbolo della metamorfosi del Marchio, lì rappresentato dal nuovo motore ibrido Q4 Plug-In. Si tratta di un blocco benzina MultiAir da 1,3 litri, con turbocompressore, da 180 CV, associato a un motore elettrico da 90 kW, struttura meccanica che, combinata, offre una potenza complessiva di 280 CV. La sua batteria agli ioni di litio da 306 volt e 15,5 kWh gli conferisce un’autonomia elettrica di oltre 80 km in un ciclo urbano e oltre 600 km di autonomia totale. I visitatori dello stand Alfa Romeo potranno verificare le sue capacità nei test drive che il marchio italiano offre, su un percorso progettato nei pressi di FIL.

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che nello spazio FIAT, la Nuova 500 ruberà a sé tutte le attenzioni, mostrandosi al pubblico in visita nelle carrozzerie Berlina e Cabrio, proponendosi come uno dei pochi modelli elettrici sul mercato proposti in configurazione cabriolet. Massima espressione del concetto di “Dolce Vita”, FIAT propone questo mese una campagna speciale per l’acquisizione della Nuova 500 Cabrio al prezzo della carrozzeria hatchback. Il brand ambassador Leonardo di Caprio, attivista ambientale e pluripremiato attore americano, vi presenta la Nuova 500, comparendo al volante nella campagna video “Buon Giorno Dolce Vita” inerente al modello, invitando i visitatori a imitarla, semplicemente iscrivendosi ai test drive che il marchio metterà a disposizione in questa edizione dell’ECAR SHOW.

Con l’obiettivo di diventare il leader globale nel segmento dei SUV a emissioni zero, Jeep punta al 100% delle sue vendite in Europa da modelli esclusivamente BEV, elettrici a batteria, già a partire dal 2030. Il suo primo modello puramente elettrico, il nuovo Avenger, sarà così in una posizione di rilievo nello spazio Jeep al FIL.

Svelata al Motor Show di Parigi 2022, la Jeep Avenger ha già ottenuto il plauso dei clienti e degli addetti ai lavori. Ancor prima che i primi veicoli venissero consegnati ai clienti in Europa, la nuovissima Jeep Avenger 100% elettrica ha attirato l’attenzione dei media per essere stata nominata “Car of the Year 2023” e “Best Family SUV” nell’ambito del “Women’s World Car of the Anno 2023”, tra gli altri.

Anche la Jeep Compass sarà esposta presso lo stand del marchio, oltre che disponibile per i test drive nella sua variante ibrida plug-in 4xe. Jeep promuoverà anche i passatempi nel suo spazio, con i partecipanti che potranno vincere un fine settimana al volante di una Jeep – maggiori informazioni sul sito.