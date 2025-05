Fiat Panda: a maggio 2025 in promozione al prezzo di 10.650 euro

Fiat Panda continua ad essere la vettura più venduta in assoluto in Italia come del resto avviene da moltissimi anni. Questi grandi risultati sono favoriti anche dalle numerose promozioni che mese dopo mese la principale casa automobilistica italiana architetta per spingere ulteriormente le vendite. A maggio 2025 ad esempio la vettura di Fiat è protagonista di una promozione molto interessante che permette di acquistarla al prezzo di 10.650 euro invece di 15.950 euro.

Promozione interessante per Fiat Panda e Pandina a maggio 2025 in Italia

Per accedere allo sconto per acquistare Fiat Panda a maggio 2025 è necessario rottamare un veicolo con omologazione fino a Euro 2, operazione che consente di ottenere un bonus pari a 3.800 euro. A questo incentivo si può aggiungere un ulteriore contributo di 1.500 euro qualora si scelga di sottoscrivere un finanziamento proposto dalla casa.

L’offerta è valida fino al 28 maggio. Un esempio di proposta finanziaria prevede la possibilità di acquistare con anticipo zero, con un piano di 35 rate mensili da 173 euro ciascuna. Tuttavia, i tassi non sono particolarmente bassi: il TAN fisso è pari all’8,75%, mentre il TAEG si attesta al 12,66%, valori da considerare attentamente.

Sempre a maggio è possibile anche acquistare in promozione Fiat Pandina, recentemente lanciata come versione più ricca e accessoriata della classica Panda. Il prezzo di listino parte da 18.950 euro, ma per il mese in corso è disponibile in promozione a 17.700 euro. L’offerta prevede una rata mensile di 230,95 euro, con un anticipo di 2.455,83 euro e una maxi rata finale pari a 9.624,14 euro.

Si tratta di cifre sensibilmente diverse rispetto alla Panda standard, ma giustificate da un allestimento più completo e da dotazioni tecnologiche e di comfort superiori. Un’opzione interessante per chi cerca un’utilitaria urbana senza rinunciare a qualcosa in più.