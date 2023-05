Ferrari Purosangue: riaprono gli ordini dopo lo stop di alcuni mesi

Ferrari Purosangue presentato lo scorso settembre si è subito imposto come un vero successo di mercato per la Ferrari con unità sold out e ordini interrotti nei mesi scorsi. L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, nei giorni scorsi ha confermato che «la richiesta per il nuovo modello del cavallino rampante è stata travolgente», il che ha portato l’azienda «a dover sospendere gli ordini per due mesi», ma promette «di riaprirli al più presto» .

La Ferrari non vuole però commettere l’errore di altri produttori, come Porsche che, pur non appartenendo allo stesso campionato di Ferrari o Lamborghini, è diventata famosa in passato per aver realizzato auto sportive di valore, ma più abbordabili, come la 911, ma che ora vende principalmente SUV pesanti e ingombranti, come la Macan o la Cayenne, il che ha modificato l’immagine del produttore tedesco.

Per evitare questa perdita di status, la Ferrari ha annunciato che limiterà la produzione del SUV Ferrari Purosangue ad appena il 20 per cento del volume annuo del marchio, garantendo così l’esclusività e aumentando i profitti, visto che il SUV viene venduto con prezzi che partono da 390 mila euro per una singola unità in Italia.

Ferrari ha sottolineato che prevede di accelerare la consegna delle prime Ferrari Purosangue ordinate nel secondo trimestre di quest’anno per assorbire gli ordini originali dopo aver iniziato a consegnare le auto. I proprietari di auto che ordinano il SUV quest’anno dovranno attendere almeno fino al 2026 per ricevere l’auto. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane dalla casa automobilistica del cavallino rampante.

Ovviamente il produttore ha anche confermato che non sposterà di una virgola i piani di produzione originari, che si concluderanno nel 2028. Solo cinque anni in cui verranno prodotte 15.000 unità, al ritmo di 3.000 all’anno. Una strategia molto solida che consentirà di mantenere prestigio ed esclusività del Purosangue, non posticipando in nessun caso la produzione oltre il 2028.