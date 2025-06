Stellantis rafforza la sua leadership nelle vendite di auto ibride e veicoli commerciali in Europa

Negli ultimi mesi, Stellantis ha progressivamente guadagnato quote di mercato nel segmento dei veicoli ibridi all’interno del mercato EU30, raggiungendo infine il vertice: ora maggio segna un ulteriore, decisivo balzo in avanti. Luca Napolitano, Commercial Operations Officer di Stellantis, sottolinea: “La progressione registrata, quasi 5 punti percentuali, non è casuale. Stiamo infatti raccogliendo i frutti della decisione strategica presa nella seconda metà del 2024, quando abbiamo ampliato la nostra gamma di veicoli ibridi per soddisfare le richieste direttamente espresse dal mercato.”

A maggio si registra un balzo significativo nelle vendite di auto ibride di Stellantis nel mercato EU30

A maggio si registra un balzo significativo nelle vendite di auto ibride di Stellantis nel mercato EU30: una quota del 16% e un aumento di 4,9 punti percentuali. Il marchio Peugeot è in costante crescita in questo segmento (+3,8 punti percentuali). Performance simili per i veicoli commerciali. La famiglia Stellantis Pro One conferma la sua leadership di mercato con una quota del 29,9%, in crescita di 3,1 punti percentuali. I marchi Stellantis sono leader anche in 8 dei 10 principali mercati europei da inizio anno.

Anche l’acquisizione ordini è positiva: +8% rispetto a maggio 2024. A maggio e ad oggi, Stellantis si conferma al secondo posto per vendite totali nel mercato EU30, mantenendo la leadership in Francia, Italia e Portogallo. Da inizio anno, 3 modelli Stellantis si collocano tra i primi 10 più venduti: Peugeot 208 e 2008, e Citroën C3. In Portogallo, dove Stellantis rimane leader indiscusso del mercato totale, si registra una performance particolare: a maggio, le due auto più vendute sono state la Peugeot 2008 (anche la più venduta dall’inizio dell’anno) e la Citroën C3.

Anche la nuova Citroën C3 ottiene buoni risultati nella sua versione elettrica, affermandosi come leader nelle vendite di BEV in Spagna e conquistando il secondo posto in Francia. In Italia, a maggio e da inizio anno, FIAT Panda è la vettura più venduta sul mercato totale e Jeep Avenger è il SUV più venduto, mentre Alfa Romeo registra un’altra grande performance: +31% nelle vendite su base YTD, con Alfa Romeo Junior che domina il segmento B-SUV premium.

Il Belgio registra la migliore quota di mercato degli ultimi 20 mesi con un aumento di 4,4 punti percentuali rispetto a maggio 2024, mentre in Austria la crescita della quota (+2,7 punti percentuali) è accompagnata da un balzo dei volumi: +45%. Infine, in Germania, Opel Corsa è leader nel segmento B-Hatch con una quota del 14,3% e conferma il suo status di best-seller nel Regno Unito, superando ancora una volta tutti i concorrenti nel segmento B. E i primi esemplari della FIAT Grande Panda sono appena stati consegnati ai clienti finali.

Luca Napolitano prosegue: “Un altro segnale decisamente positivo arriva da una nuova conferma del trend osservato nei mesi precedenti: anche maggio si distingue infatti per un ottimo volume di ordini, significativamente superiore a quello di un anno fa. Inoltre, i nostri modelli continuano a riscuotere crescente consenso nei mercati competitivi: mi riferisco in particolare alle nuove Citroën C3 e Opel Corsa, senza dimenticare, nel segmento Premium, le nuove eccellenti performance di Alfa Romeo in Italia. E presto vedremo l’impatto della FIAT Grande Panda…”