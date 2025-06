Leapmotor lancia la C16 aggiornata in Cina

Leapmotor ha presentato in Cina la nuova versione 2026 del SUV C16, ora disponibile anche con configurazione a cinque posti e oltre 70 miglioramenti tecnici. Il modello viene proposto sia in variante elettrica (BEV) che con autonomia estesa (EREV). L’autonomia massima in elettrico raggiunge i 630 km, con un prezzo di partenza intorno ai 18.000 euro. La versione BEV adotta una piattaforma a 800 V e monta ora una batteria LiFePO4 da 74,9 kWh (invece dei precedenti 67,7), garantendo 580 km di autonomia CLTC. La top di gamma utilizza una batteria da 81,9 kWh per 630 km. Tutte le BEV montano un motore elettrico posteriore da 220 kW (295 CV). Il C16 sarà disponibile anche in Europa.

Il SUV Leapmotor C16 riceve un importante aggiornamento in Cina

La versione EREV della C16 include un generatore aspirato da 1,5 litri con una potenza di 70 kW, che supporta due opzioni di batteria: 28,4 kWh e 38,7 kWh. Queste configurazioni offrono un’autonomia in modalità CLTC (solo elettrica) compresa tra 200 e 280 km. Il motore EREV eroga una potenza massima di 170 kW (228 CV) sull’asse posteriore.

In termini di hardware, il C16 2026 utilizza il sistema su chip Snapdragon 8295, mentre alcune varianti sono dotate di tecnologia LiDAR supportata da un processore Qualcomm 8650 con una potenza di calcolo fino a 100 TOPS. Secondo i media cinesi, il veicolo è dotato di radar a onde d’onda da 5 mm, dodici telecamere e dodici sensori di parcheggio per un’assistenza avanzata alla guida.

Il SUV elettrico conserva le caratteristiche stilistiche distintive del modello introdotto l’anno scorso, come il frontale essenziale con una sottile fascia luminosa a LED, le maniglie delle portiere a scomparsa e un’ampia presa d’aria frontale. Le proporzioni restano invariate: lunghezza di 4,9 metri, larghezza di 1,9 metri, altezza di 1,8 metri e un passo pari a 2,8 metri.

Gli aggiornamenti degli interni includono le due configurazioni di sedili sopra menzionate: una configurazione a sei posti (2+2+2) e una configurazione a cinque posti (2+3). La versione a cinque posti è dotata di funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio per quattro dei sedili. Aumenta inoltre la capacità del bagagliaio fino a un massimo di 1.663 litri con la seconda fila abbassata. Entrambe le versioni includono un frigorifero da 8,1 litri con funzione di riscaldamento.

La C16 aggiornata offre anche 70 aggiornamenti tecnici e funzionali. Con prezzi a partire da 151.800 yuan (circa 18.400 euro), il modello aggiornato è leggermente più accessibile rispetto al suo predecessore. Come annunciato in precedenza , il SUV elettrico sarà venduto anche in Europa in un secondo momento. Leapmotor aveva precedentemente menzionato solo l’opzione a sei posti, quindi resta da vedere se anche la variante a cinque posti sarà disponibile in Europa.