Opel Astra Cross o un nuovo SUV? Avvistato misterioso prototipo

Opel sta lavorando a diversi modelli nuovi e aggiornati per i prossimi anni, quindi capita spesso di avvistare prototipi o muletti. L’ultimo avvistamento è quello di un veicolo alto che indossa la carrozzeria di Opel Astra non mimetizzata, che suggerisce una variante crossover della berlina compatta o un altro nuovo SUV con dimensioni simili.

Avvistato un misterioso prototipo di Opel Astra: si tratta della versione Cross?

Il prototipo è stato avvistato durante i test invernali in Scandinavia. La carrozzeria della Opel Astra sembra essere completamente di serie, sebbene sia dotata di estensioni del parafango nero lucido collocate molto più in alto rispetto alla berlina. Notiamo inoltre anche la presenza di cerchi in lega più grandi con pneumatici più robusti e senza un tubo di scappamento visibile.

L’ipotesi più ovvia è che stiamo guardando un prototipo della Opel Astra Cross. Una versione di questo tipo della berlina a cinque porte si vociferava dalla fine del 2021 e potrebbe arrivare come uno stile di carrozzeria aggiuntivo con una maggiore altezza da terra, una dose di rivestimento in plastica attorno alla carrozzeria e piastre paramotore sui paraurti. Un modello del genere potrebbe competere con la Kia XCeed, la Ford Focus Active e l’imminente Audi A3 Allstreet. L’unico problema qui è che l’altezza da terra del veicolo nella foto sembra essere piuttosto alta per pensare che sia davvero la Astra Cross, il che ci ha portato a pensare che si possa trattare di un nuovo SUV.

In effetti c’è la possibilità che Opel stia lavorando a un nuovissimo SUV compatto che potrebbe colmare il divario tra Crossland e Grandland. Un SUV compatto autonomo presenterebbe molto probabilmente una carrozzeria completamente ridisegnata, condividendo le basi EMP2 e la gamma di propulsori con Astra. Questo sarebbe il quarto modello high-riding della gamma Opel che include anche la Mokka e dovrebbe crescere ulteriormente con l’ammiraglia crossover di nuova generazione Insignia.

Infine, gli stessi autori di queste immagini suggeriscono che questo potrebbe essere un mulo per la prossima generazione di Opel Crossland. L’attuale Crossland è stato originariamente introdotto nel 2017 ed è uno degli ultimi SUV rimasti basato sulla vecchia piattaforma PF1. Insieme alla sorella Citroen C3 Aircross, dovrebbero crescere di dimensioni e passare alla più moderna architettura eCMP, già utilizzata dalle varianti elettriche di Peugeot 2008, DS 3 Crossback, Opel Mokka, Citroen C4, ecc. Il passo del prototipo sembra essere identico alla Opel Astra basata su EMP2 che misura 2.675 mm, il che la rende ben 70 mm più lunga dell’attuale Crossland.