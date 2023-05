Alfa Romeo: già in estate importanti novità sul prossimo modello

Alfa Romeo nel corso della prossima estate potrebbe rivelare importanti novità relative al suo prossimo modello che come sappiamo sarà un SUV compatto che sarà svelato nel corso del 2024. Questa auto sarà anche la prima vettura nella storia del Biscione ad avere una versione totalmente elettrica in gamma. Secondo indiscrezioni dunque lo storico marchio milanese potrebbe fare importanti annunci.

Nei prossimi mesi importanti novità sul futuro SUV compatto di Alfa Romeo

Una delle cose che sicuramente saranno rivelate nei prossimi mesi è il nome di questo futuro SUV compatto. Al momento infatti sappiamo solo che non si chiamerà Brennero e che il suo nome farà riferimento a quella che è la storia di Alfa Romeo. Questo veicolo che sarà erede di MiTo nel segmento B del mercato sarà un SUV sui generis e piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean-Philippe Imparato.

Alfa Romeo B-SUV sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP e avrà una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m. La versione totalmente elettrica dovrebbe debuttare nel corso del mese di giugno del 2024. Al momento non è chiaro se la versione con motore a combustione sarà svelata prima o in contemporanea con quella a zero emissioni. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello che darà il via ad una serie di novità per la gamma del Biscione.

Ricordiamo infatti che nel 2025 arriverà la prima auto solo elettrica del marchio che quasi sicuramente satà la seconda generazione di Alfa Romeo Giulia. A seguire nel 2026 toccherà alla nuova Stelvio. Nel 2027 e nel 2028 dovrebbero arrivare due auto di segmento D: un’ammiraglia e un SUV. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Biscione prossimamente.