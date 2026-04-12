Nuova Alfa Romeo Stelvio: sarà un SUV sportivo, ma comfort e tecnologia in primo piano

Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei modelli di Stellantis più attesi in assoluto. Il suo debutto avverrà nel 2028 ma già nei prossimi mesi è probabile possano emergere nuovi ed importanti dettagli a proposito del suo debutto e soprattutto di come sarà. La data da cerchiare sul calendario rimane ovviamente quella del 21 maggio quando Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano strategico di Stellantis e probabilmente potrebbe rivelare alcune preziose informazioni su questo atteso modello giunto alla sua seconda generazione.

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Con la nuova Alfa Romeo Stelvio la casa milanese punterà a migliorare la qualità complessiva

Ovviamente anche dopo quella data è facile immaginare che anche il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili possa finalmente sbottonarsi su questo modello e sulle altre novità in arrivo per la gamma di Alfa Romeo a cominciare dalla nuova Alfa Romeo Giulia di cui vi abbiamo parlato giusto questa mattina.

Una cosa però sembra certa e cioè che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello abbastanza diverso dall’attuale generazione. Al di là delle indiscrezioni, il vero nodo sarà capire quanto Alfa Romeo avrà voluto intervenire in profondità sul progetto. Non si tratterà soltanto di aggiornare linee e contenuti, ma di rafforzare l’identità del modello, correggendo i limiti emersi finora e rendendolo più competitivo in un segmento dove immagine, sostanza e innovazione pesano sempre di più per i clienti europei.

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L’obiettivo del Biscione è quello di migliorare il suo SUV sotto ogni aspetto. Rispetto al primo progetto di cui lo scorso anno sono apparse le prime foto spia i cambiamenti estetici ci saranno e non saranno di poco conto. Ma ovviamente le novità più importanti saranno quelle sotto la carrozzeria. Al momento infatti è in discussione la stessa piattaforma STLA Large e questo potrebbe comportare cambiamenti importanti anche alla gamma dei motori che di certo avrà motori termici oltre agli elettrici come confermato dal CEO.

La nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un celebre render del creatore digitale Bruno Callegarin di qualche tempo fa, sarà di certo un SUV sportivo ed elegante in pieno stile Alfa Romeo. Ma allo stesso tempo oltre che sul piacere di guida con questo modello la casa milanese cercherà di fare un grosso passo in avanti per quanto concerne il comfort, la qualità complessiva percepita all’interno e all’esterno e anche sulla tecnologia. Si cercherà insomma di migliorare non di poco quello che magari non ha convinto del tutto sull’attuale generazione. L’attuale Stelvio da tutti è stato osannato per prestazioni, design e piacere di guida. In molti però non hanno nascosto il fatto che il SUV di Alfa Romeo avesse qualche carenza rispetto alla concorrenza sul lato tecnico e della qualità.

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Le cose però sono destinate a cambiare con la seconda generazione in arrivo nel 2028 e di cui a breve inizieremo a conoscere qualche dettaglio in più. Non resta dunque che aspettare e vedere che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella futura gamma del Biscione per molti anni.