Nuova Fiat Topolino: arriverà la prima settimana di luglio con uno stile che ci sorprenderà

Nuova Fiat Topolino sarà una delle due novità che la casa automobilistica torinese svelerà in questo 2023 come anticipato nei mesi scorsi dallo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Nelle scorse ore il sito del famoso quotidiano “La Repubblica” ha scritto che questo veicolo sarà il primo dei due a debuttare sul mercato, contrariamente a quanto si era pensato sino ad ora. Infatti il suo debutto avverrà nel corso della prima settimana del prossimo mese di luglio. La nuova Fiat 600, l’altro modello che Fiat svelerà in questo 2023 e di cui nelle scorse ore vi abbiamo mostrato la prima foto senza veli, debutterà successivamente.

Nuova Fiat Topolino: lo stile sorprenderà e sarà molto diverso da Citroen Ami

Sempre La Repubblica riporta anche che chi ha avuto il piacere di vedere la nuova Fiat Topolino in anteprima ha dichiarato che la vettura avrà un design a dir poco sorprendente. Insomma a quanto pare la vettura non sarà un clone di Citroen AMI come si era pensato fino ad ora. Tutti i render che hanno immaginato questo modello negli ultimi mesi sul web compresi quelli che vi mostriamo in questo articolo hanno dato per scontato che la futura vettura di Fiat avendo come base la microcar francese fosse una sorta di clone con pochissime differenze estetiche.

A quanto pare le cose andranno diversamente. La nuova Fiat Topolino infatti avrà uno stile tutto suo e sarà un modello molto più esclusivo rispetto a Citroen AMI e a Opel Rocks-e. Inoltre si dice anche che avrà un carattere molto marcato e che il suo design farà comunque anche riferimento per certi versi al suo nobile antenato. L’auto ovviamente sarà fatta per piacere ai giovani e ai giovanissimi dato che potrà essere guidata da chi ha compiuto i 14 anni. Avrà un’autonomia di 70 km e dunque sarà un mezzo ideale per muoversi in città. Lo stabilimento in cui il veicolo sarà prodotto sarà la fabbrica Stellantis di Kenitra in Marocco dove vengono assemblate già le altre due microcar del gruppo Stellantis.

A proposito della nuova Fiat Topolino, dato che ormai ci troviamo a meno di 2 mesi dal suo debutto, è probabile che già nel corso delle prossime settimane arriveranno novità importanti. Vedremo dunque che aggiornamenti ci saranno a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma di Fiat facendo conquistare preziose quote di mercato.