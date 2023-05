Alfa Romeo: ad aprile in Italia le vendite segnano +155%

Alfa Romeo continua a crescere nel mercato auto in Italia. La casa automobilistica del Biscione anche nel mese di aprile da poco concluso ha registrato un ottimo risultato. Le sue immatricolazioni sono infatti aumentate del 155 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo storico marchio milanese ha registrato esattamente un totale di 2.380 unità lo scorso mese nel nostro paese. Ancora una volta una grossa parte del merito va al SUV Tonale che sembra avere conquistato la fiducia di molti con le vendite che non accennano ad arrestarsi.

Crescono anche ad aprile le immatricolazioni di Alfa Romeo in Italia

Molto bene anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio che grazie al recente restyling ricevuto registrano una crescita dell’interesse nei loro confronti da parte degli italiani. Ad aprile 2022 le vendite totali del brand premium del gruppo Stellantis erano state appena 933. Dunque si registra un bel balzo in avanti per effetto del quale la quota di mercato in Italia per il Biscione arriva ad 1,89 per cento contro il precedente 0,96 per cento. La casa milanese per numero di vendite si è posizionato al 21esimo posto tra le case automobilistiche presenti in Italia sfiorando la top 20.

Alfa Romeo Tonale è risultata essere la vettura più venduta tra quelle presenti nella gamma del Biscione. Il modello si è piazzato al 19esimo posto della classifica generale con 1.829 immatricolazioni. Questa è l’unica auto del Biscione ad essere entrata nella top 50 delle auto più vendute nel nostro paese, classifica che ancora una volta è dominata da Fiat Panda con 7.390 unità immatricolate.

Se invece consideriamo i primi 4 mesi dell’anno notiamo che la crescita di Alfa Romeo è ancora più forte. Infatti la casa automobilistica che Stellantis considera il suo brand premium globale a fronte di 8.914 vetture immatricolate ha registrato una crescita del 188,48 per cento. Tra i brand di Stellantis solo Maserati ha avuto una crescita percentuale maggiore nel primo quadrimestre del 2023.

Insomma sicuramente numeri incoraggianti per il Biscione che nei prossimi anni tenterà il rilancio in grande stile nel segmento premium del mercato auto con il lancio di numerosi nuovi modelli a cominciare da un SUV compatto di segmento B che vedremo nel corso del prossimo anno, che dovrebbe far aumentare e non di poco le vendite del marchio. Questo modello infatti sarà la nuova entry level e si andrà a collocare in un segmento di mercato tra quelli che vanno per la maggiore. A seguire le nuove generazioni di Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026 e poi una nuova ammiraglia. Grazie a queste nuove auto e alle altre che seguiranno negli anni a venire la crescita delle immatricolazioni di Alfa Romeo in Italia e nel mondo dovrebbe essere esponenziale.