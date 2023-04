La Ferrari Testarossa diventa un’auto elettrica con motore Tesla | Video

La Ferrari Testarossa è un modello iconico della casa di Maranello ed è una delle espressioni più belle dell’universo endotermico. Auto del genere andrebbero custodite come patrimonio dell’Unesco, salvaguardandone la piena originalità, ma in questa società “green” c’è qualcuno che non ha resistito a rimpiazzare il suo motore a 12 cilindri con un’unità elettrica firmata Tesla. Una blasfemia.

Enzo Ferrari avrebbe tuonato la sua rabbia, ma purtroppo non tutti vivono in modo religioso il culto delle auto del “cavallino rampante“. Così può succedere l’impensabile, come la trasformazione di una Ferrari Testarossa in un’auto 100% elettrica. A mettere mano sulla sportiva italiana, per farne una supercar alla spina, ci hanno pensato quelli di Electric Classic Cars, azienda inglese specializzata in questo tipo di interventi sulle vetture classiche, a partire da quelle degli anni cinquanta.

Gli specialisti della factory d’oltremanica tolgono il motore a combustione e tutto ciò che è direttamente correlato ad esso (cambio, differenziale, raffreddamento e quant’altro), per montare un kit a batteria. Come riferiscono i colleghi di Autoevolution, di solito queste trasformazioni non vanno alla ricerca di prestazioni migliori, ma nel caso della Ferrari Testarossa si è fatto uno strappo alla regola.

Nella versione elettrica, l’iconica supercar italiana ha messo qualche chilo, spingendosi oltre quota 1.7 tonnellate di peso, ma ha guadagnato un bel po’ di energia, passando dai 390 cavalli di potenza, con 490 Nm di coppia, erogati dal sublime 12 cilindri delle origini, ai 544 cavalli di potenza con 600 Nm di coppia dell’unità alla spina. La sostituzione del propulsore è stata accompagnata da diverse altre modifiche.

I freni del modello sono stati rimpiazzati con un sistema rigenerativo. Nuova la geografia delle sospensioni, che tiene conto della diversa distribuzione dei pesi. Per la vettura in esame si è fatto ricorso a cerchi e pneumatici maggiorati. Modificato anche il quadro strumenti, per offrire le informazioni sul funzionamento di un’auto elettrica. La mitica leva del cambio non è stata tolta, anche se non più necessaria, e passa soltanto da marcia avanti a marcia indietro.

Il processo di elettrificazione e trasformazione di questa Ferrari Testarossa si è protratto per oltre un anno. Ora si è in dirittura d’arrivo. Non abbiamo dubbi sul fatto che le performance velocistiche saranno migliori di quelle dell’auto di partenza, ma su una vettura del genere il cuore vuole nutrirsi soprattutto di emozioni e, su questo fronte, a mio avviso, si è fatto un passo indietro. Senza contare la violenza fatta sulla storia. Voi che ne pensate?

Fonte | Autoevolution