Citroën C3 è stata insignita del prestigioso titolo “2023 World Urban Car”

Citroën C3 si è aggiudicata il prestigioso premio “2023 WORLD URBAN CAR” al 19° WORLD CAR AWARDS. L’annuncio è arrivato mercoledì 5 aprile, a margine dell’apertura del Salone dell’Auto di New York, dopo il voto di oltre 100 giornalisti internazionali provenienti da 32 Paesi. C3 ha vinto un titolo nella categoria Urban Car, aperta a tutte le auto di lunghezza inferiore a 4,25 m in vendita in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) e almeno su due continenti separati.

Citroën C3 si è aggiudicata il prestigioso premio “2023 WORLD URBAN CAR” al 19° WORLD CAR AWARDS

Versatile portellone del segmento B, la Citroën C3 è stata elogiata per la sua modernità e il suo carattere deciso e personalizzabile. Si distingue nel suo segmento grazie al suo carattere unico, all’elevata altezza da terra, al cofano che domina la strada e alla posizione di guida alta. In termini di benessere, nulla è stato lasciato al caso: oltre al comfort tipico di Citroën, lo spazio interno è al top di quanto disponibile sul mercato e il suo design intelligente facilita la vita di tutti i giorni: gli smartphone possono essere integrati e connessi fino a un touch screen XXL da 10″. E per rendere la vita più facile ai clienti, in alcune regioni viene introdotta una nuova esperienza, comprese offerte di servizi innovativi e un percorso di acquisto online digitale.

Nuova C3 segna l’inizio di un nuovo capitolo per Citroën, con la creazione di modelli fedeli allo spirito del marchio, attentamente studiati e sviluppati con i team locali per fornire una risposta concreta alle esigenze specifiche di ogni mercato. Integrare la conoscenza della società, della cultura e dei bisogni delle due regioni, fa di Nuova Citroën C3 un modello progettato, sviluppato e prodotto da e per India, Asia e Sud America. Questa strategia è stata elogiata dal punto di vista commerciale e il risultato è una C3 che ha avuto un impatto importante sull’attività di Citroën in queste due regioni.

In India, dove Stellantis sta lanciando il marchio Citroën, C3 gioca un ruolo importante. È il primo modello specificamente progettato e integrato localmente. Con quasi 7000 unità vendute dal suo lancio nell’estate del 2022, ha aiutato il marchio ad aumentare le vendite di quasi l’880% lo scorso anno. Questo successo si riflette anche nell’ottima accoglienza riservata alla ë-C3, la versione elettrica della C3 prodotta in India, per la quale i primi ordini sono molto promettenti.

In Sud America, dove Citroën C3 è disponibile da ottobre 2022, sono già state vendute oltre 14.000 unità. È già sesta nel suo segmento in Brasile. In Brasile, mercato in calo dell’1%, Citroën ha visto una crescita del 37% nel 2022. C3 potrà sfruttare questo slancio attraendo nuovi clienti e rilanciando un marchio presente sul mercato da molto tempo.

Il successo della Citroën C3 in queste due regioni è un vero impulso alla crescita di Citroën e un tributo al successo di una strategia volta ad aumentare i volumi globali del marchio e a ridurre la sua dipendenza dall’Europa. Nel 2022, l’India e la stessa regione Asia-Pacifico hanno registrato un aumento delle vendite di quasi il 57%, mentre il Sud America ha registrato una crescita del 21,2%.