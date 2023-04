Jeep anticipa il debutto del quarto nuovo veicolo elettrico entro il 2025

Nel settembre dello scorso anno, Jeep ha annunciato l’intenzione di lanciare quattro nuovi modelli elettrici entro la metà del decennio. All’epoca avevamo informazioni su tre di loro: Recon, Wagoneer S e Avenger AWD. La casa americana di Stellantis ha anche menzionato brevemente che anche un quarto SUV EV è in fase di sviluppo, ma non ha rivelato nulla al riguardo. Oggi possiamo finalmente condividere la prima immagine teaser di quel modello.

Prima immagine teaser del quarto modello elettrico di Jeep: si dovrebbe trattare di un SUV compatto

Sfortunatamente, Jeep non è ancora pronta a dirci di più sul crossover elettrico a batteria ancora senza nome. L’unica immagine teaser disponibile mostra quello che sembra essere un piccolo crossover nascosto sotto una copertura blu con sopra il logo del marchio per i veicoli elettrici. Questo in realtà non è molto rivelatore, ma si dice che questo nuovo prodotto elettrico sarà posizionato nei segmenti inferiori e venduto come una piccola Jeep elettrica.

Queste informazioni ci lasciano con due domande scottanti. Sarà più piccolo dell’Avenger o più grande? A nostro avviso si potrebbe trattare della nuova Jeep Renegade che in passato è stata confermata per una nuova generazione e che probabilmente guadagnerà qualche cm in più rispetto alla versione attuale per differenziarsi maggiormente da Avenger. Ovviamente certezze al momento non ve ne sono.

Jeep

Gli altri nuovi veicoli elettrici che l’azienda americana parte del portafoglio Stellantis sta progettando sono il Recon – un SUV a emissioni zero ispirato a Wrangler basato sulla grande piattaforma Stellantis STLA – e il Wagoneer S – un grande SUV sostenuto dalla stessa architettura e capace di Sprint da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e un’autonomia stimata di 700 km per carica.