Alfa Romeo Spider 1600 osso di seppia in vendita

Fra le auto messe all’asta da Bonhams a Bruxelles, nella sessione di vendita “The Autoworld Sale” del 13 maggio prossimo, ci sarà anche una splendida Alfa Romeo Spider 1600 “osso di seppia” del 1966. Si tratta dell’esemplare con telaio AR660851. Nella scheda si cita l’ampio restauro eseguito da Fusco Automobile tra il 2015 e il 2018. La vettura milanese non è stata utilizzata tanto durante i suoi 57 anni di vita.

Venduta nuova ad Assisi, era inizialmente dipinta in bianco, con interni in similpelle nera. Nel 1987 il primo proprietario cedette questo esemplare a un connazionale. Al 2001 risale un altro passaggio di proprietà, che portò il modello a Francoforte sul Meno, quando i chilometri originali erano ancora 37.620.

Nel 2015, dopo una lunga parentesi statica in Italia, finì in un nuovo garage tedesco, ad Hofheim am Taunus. L’acquirente sottopose l’Alfa Romeo Spider 1600 “osso di seppia” a un restauro completo, fino all’ultimo bullone. Il veicolo tornò in strada nel 2018, con una diversa livrea. La carrozzeria divenne nera. Prima di accumulare nuovo chilometraggio, questa creatura del “biscione” finì in altre mani, ad Achim, nella Bassa Sassonia, in Germania. Pochissima la strada percorsa dall’ultimo acquirente.

Ora si prospetta un nuovo cambio di proprietà, con l’auto ferma a poco più di 40 mila chilometri. Ad occuparsi della vendita sarà la nota casa d’aste Bonhams. Le stime della vigilia ballano in un range da 50 mila a 70 mila euro, ma non è previsto un prezzo di riserva. In cambio della spesa, il compratore porterà a casa un classico di Pininfarina, sulla cui eleganza tutti sono d’accordo.

L’Alfa Romeo Spider, nota come “Duetto”, deve parte della sua fama al film “Il laureato“, dove venne condotta da Dustin Hoffman. Nelle versione 1600 di cui ci stiamo occupando, il 4 cilindri bialbero in lega leggera eroga una potenza massima di 109 cavalli a 6000 giri al minuto, con un picco di coppia di 15.9 kgm a 2800 giri al minuto. Le prestazioni non sono da corsa, ma si esprimono con un tono frizzante. Belle le note sonore. L’accelerazione sul chilometro con partenza da fermo richiede meno di 32 secondi, mentre la punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 185 km/h.

