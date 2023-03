Alfa Romeo Duetto: la spider che ha fatto girare la testa agli italiani (e non solo)

L’Alfa Romeo Spider, meglio conosciuta come Alfa Romeo Duetto, è una vera e propria icona del design italiano. Nel corso degli anni, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di auto in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche.

Questa roadster, dall’aspetto elegante, sportivo e raffinato, è stata introdotta sul mercato nel marzo del 1966 in seguito alla presentazione al Salone di Ginevra e da allora è diventata sinonimo di stile e prestazioni.

Alfa Romeo Duetto tre quarti posteriore

Alfa Romeo Duetto: una delle spider di maggior successo create sino ad ora

Il design della Duetto è opera di Pininfarina, guidato dall’allora direttore Franco Martinengo. Si distinse per le sue linee sinuose e armoniche, il lungo cofano anteriore e il posteriore a coda tronca, che le conferirono un aspetto inconfondibile e affascinante. Nel complesso, l’aspetto della vettura si ispirava alla tradizione delle roadster sportive europee, ma con un tocco di italianità che la rende unica e inconfondibile.

Per chi non lo sapesse, il nome Duetto fu scelto attraverso un concorso indetto proprio dal Biscione, che invitava il pubblico a suggerire un nome per la nuova spider. Tra migliaia di proposte, il nome Duetto si impose come vincitore e divenne sinonimo di questa elegante vettura.

Sotto il cofano nascondeva un quattro cilindri in linea con cilindrata di 1570cc, capace di erogare 109 CV di potenza e 142 Nm di coppia massima. Questo propulsore, dotato di doppio albero a camme in testa e alimentazione tramite carburatori, permette al modello di raggiungere una velocità massima di 190 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi. La trazione posteriore e il cambio manuale a 5 marce completano il quadro delle prestazioni di questa sportiva d’epoca.

L’Alfa Romeo Duetto proponeva un telaio derivato dalla berlina Giulia, che le conferiva un’eccellente maneggevolezza e stabilità in curva. La struttura era rinforzata e adattata per ospitare la carrozzeria aperta mentre le sospensioni a quattro ruote indipendenti e i freni a disco su tutte le ruote garantivano un’esperienza di guida sicura e piacevole.

L’abitacolo era caratterizzato da un design semplice ed elegante, con sedili avvolgenti e un cruscotto ben organizzato. La plancia, rivestita in legno, ospitava la strumentazione di bordo e il volante a tre razze, anch’esso in legno. La capote in tela, facilmente azionabile manualmente, proteggeva i passeggeri dalle intemperie e contribuiva a rendere il veicolo adatto anche ai viaggi più lunghi.

Diversi aggiornamenti sono stati apportati nel corso della sua carriera

Nel corso degli anni, la Duetto ha subito numerosi aggiornamenti e restyling, mantenendo però sempre la sua anima sportiva e raffinata. La produzione della prima serie durò fino al 1967, dopodiché fu aggiornata con nuovi motori e dettagli estetici, ma senza mai perdere il fascino originale.

È diventata un’autentica icona dell’automobilismo italiano e della cultura pop degli anni ‘60, tanto da essere protagonista del film Il laureato del 1967 con Dustin Hoffman. La scena in cui Hoffman guida una Duetto rossa lungo le strade della California è diventata un simbolo di libertà e di avventura, contribuendo ulteriormente al successo e al fascino di questo progetto.

Oggi, l’Alfa Romeo Duetto è molto ricercata dai collezionisti e dagli appassionati di auto d’epoca, che ne apprezzano il design inimitabile, le prestazioni e la storia. I prezzi degli esemplari ben tenuti e restaurati possono raggiungere cifre elevate, a testimonianza del valore e dell’importanza di questa vettura nel panorama dell’automobilismo storico. In conclusione, parliamo di un’auto che ha saputo incantare e conquistare il cuore di intere generazioni di appassionati dell’automobilismo.