6 Ore di Spa-Francorchamps: nuovo debutto per il Team Peugeot TotalEnergies

La 6 Ore di Spa-Francorchamps TotalEnergies, terzo round del FIA World Endurance Championship (WEC), si svolgerà il 28 e 29 aprile. Il circuito belga, nel cuore della foresta delle Ardenne, è considerato uno dei più impegnativi al mondo, famoso per le sue curve veloci e il suo mitico Raidillon. Sarà la prima apparizione della Peugeot 9X8 sul circuito di Spa-Francorchamps e, come spiega Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, “È un circuito unico, senza confronti con nessun altro”.

Prima apparizione della Peugeot 9X8 sul circuito di Spa-Francorchamps

“Le prove libere saranno il nostro debutto su questa pista, non lo sappiamo e non abbiamo mai provato lì. Dovremo scommettere sull’anticipazione per individuare rapidamente i punti più vantaggiosi su un nuovo percorso e con condizioni diverse da quelle di Portimão. A Spa le condizioni meteo sono generalmente instabili e più complicate da gestire. È un circuito fantastico e siamo tutti molto entusiasti di vedere la nostra Peugeot 9X8 evolversi sulla pista belga”.

Dopo un primo piazzamento tra i primi 5 nel round precedente, l’obiettivo del Team PEUGEOT TotalEnergies a Spa-Francorchamps, ultimo appuntamento prima del Centenario della 24 Ore di Le Mans, a giugno, sarà quello di mantenere lo stesso livello di affidabilità della 9X8, con i numeri 93 e 94, presentato a Portimão. Stoffel Vandoorne, pilota di riserva di Peugeot Sport, sarà presente a Spa-Francorchamps per sostenere il Team Peugeot TotalEnergies e mettere a disposizione del team tutta la sua esperienza sul suo “circuito di casa”.

Le due Peugeot 9X8 torneranno in pista il 27 aprile per le prime due sessioni di prove libere. La sessione di qualifiche si svolgerà il 28 aprile alle 17:50 per la categoria Hypercar, mentre la gara scatterà alle 12:45 di sabato 29 aprile. Nota: ora locale, meno 1 ora nel Portogallo continentale.