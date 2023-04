Stellantis: la costruzione della fabbrica di batterie a Kaiserslautern procede secondo i piani

A Kaiserslautern è attualmente in costruzione una delle più grandi fabbriche di batterie in Europa. Sono in corso i preparativi per l’inizio della costruzione di una parte precedente del sito Opel. La casa automobilistica sta pianificando la costruzione e la produzione pianificata in collaborazione con la joint venture per batterie ACC, in cui Opel e la casa madre Stellantis, Mercedes-Benz e Saft, una controllata di TotalEnergies, detengono ciascuna un terzo della quota.

Stellantis: a Kaiserslautern i lavori della nuova fabbrica di batterie procedono bene

” La produzione di celle della batteria pianificata sta procedendo secondo i piani “, ha dichiarato un portavoce di Opel, secondo il portale di notizie InRLP. I lavori di costruzione del progetto da un miliardo di dollari sono iniziati alla fine del 2022.” A Kaiserslautern, a partire dal 2023, verranno costruiti gradualmente tre blocchi con una capacità di 13,4 gigawattora ciascuno”, ha continuato il portavoce di Stellantis. L’inizio della produzione è previsto per il 2025, ma la fabbrica di batterie raggiungerà la sua piena capacità solo cinque anni dopo: ” Dopo il completamento dei tre blocchi di produzione alla fine del 2030, la Gigafactory raggiungerà la sua piena capacità di 40 gigawattora, producendo celle e moduli per un massimo di 600.000 veicoli elettrici all’anno.

ACC aveva già riferito sui lavori nell’ex parte del sito Opel all’inizio dell’anno. Nella prima fase, le linee di alimentazione dovevano essere progettate e riposizionate. Una ripresa da un drone mostra come la demolizione di un vecchio capannone crei spazio per la nuova produzione di celle a batteria.

La nuova fabbrica di celle per batterie sarà costruita nei locali del sito Opel, che attualmente produce componenti per vari marchi e veicoli del Gruppo Stellantis. Un approccio essenziale per la strategia di sostenibilità di ACC. I nuovi capannoni di produzione saranno costruiti sul sito dei vecchi capannoni, in modo che non sia necessario alcun nuovo spazio “, spiega Peter Winternheimer, capo di ACC Germania. Ciò contribuisce in modo significativo alla protezione dell’ambiente.

Lo stabilimento di Kaiserslautern diventerà la seconda fabbrica di batterie di ACC. Un primo sito produttivo è attualmente in costruzione a Billy-Berclau Douvrin, nel nord della Francia. La joint venture per le batterie vuole iniziare la produzione nella seconda metà del 2023 con una capacità iniziale di almeno 8 GWh e portarla a 24 GWh entro la fine del 2029 non appena i tre blocchi di produzione previsti saranno stati completati. La posizione offre anche spazio per un quarto blocco se dovessero essere necessarie capacità maggiori. Anche lo stabilimento di Douvrin Billy-Berclau viene costruito su un sito industriale esistente.