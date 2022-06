Stellantis Douvrin non produrrà il motore EB Gen 3

Durante una riunione del comitato sociale ed economico (CSE) svoltasi questa mattina, è stato presentato il piano di attività dello stabilimento Stellantis di Douvrin per i prossimi tre anni. Sorprendentemente, il motore EB Gen 3 annunciato lo scorso anno alla fine non sarà assegnato al sito di Douvrin. Solo l’attuale generazione rimarrà nelle officine a lungo termine.

Niente più motore EB Gen 3 per lo stabilimento Stellantis di Douvrin

Nell’aprile del 2021, il gruppo Stellantis aveva indicato che lo stabilimento di Douvrin avrebbe prodotto il motore EB Gen 3, dopo che er astato annunciato che la produzione dell’EP Gen 3 sarebbe stata spostata in Ungheria.

Questo giovedì mattina, durante una riunione del comitato sociale ed economico, Stellantis sembra aver fatto marcia indietro: il motore EB Gen 3 alla fine non sarà assegnato a Douvrin. Sono stati presentati gli elementi contestuali, così come il piano di attività per gli anni 2023, 2024 e 2025. Due famiglie di motori verranno fermate nei prossimi due anni, mossa che, secondo il piano di Stellantis, ” libera competenze ” in favore della vicina Gigafactory attualmente in costruzione proprio a Douvrin.

Stellantis ha già annunciato in precedenza di voler spostare i suoi investimenti dalla fabbrica di motori alla futura Gigafactory, questo in particolare a causa del divieto di vendita di veicoli termici in Europa dal 2035. Lo stabilimento Stellantis di Douvrin continuerà a produrre l’attuale motore EB Gen 2. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa notizia che interessa il famoso stabilimento del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe in Francia nel corso dei prossimi giorni.

