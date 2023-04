Maserati conquista il primo podio in Formula E

Al termine di una gara combattuta, Maserati MSG Racing ha conquistato il podio nella prima gara del doppio appuntamento dell’E-Prix di Berlino di Formula E, grazie al pilota di casa Maximilian Günther che ha tagliato il traguardo al terzo posto.

Il pilota tedesco ha conquistato il primo podio in una monoposto Maserati dopo 66 anni, da quando il cinque volte campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio vinse il Gran Premio di Germania del 1957.

Maserati Tipo Folgore di Formula E

Maserati: una monoposto del Tridente sale sul podio dopo 66 anni

Günther è partito dalla quarta fila dello schieramento, dopo aver dimostrato un buon ritmo all’interno del gruppo nelle fasi di qualifica, assicurandosi un posto nei duelli testa a testa. Il compagno Edoardo Mortara ha concluso la qualifica all’11 posto, ma i due piloti hanno mostrato ottimi progressi in gara, riuscendo a rimanere sempre in lotta per le posizioni migliori.

Mentre Maximilian Günther è salito in quinta posizione grazie a una manovra azzeccata all’uscita di Curva 1, Mortara è scivolato al 15° posto, riuscendo poi a recuperare rapidamente. Con grande abilità l’italo-svizzero ha conquistato la top ten ed è risalito fino a occupare la prima posizione nell’11 dei quaranta giri previsti, dopo un sorpasso sul campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, prima che la gara fosse neutralizzata dall’ingresso della safety car al 12° giro.

Data l’elevata sensibilità energetica del circuito di Tempelhof, si è formato un gruppo di vetture che giravano ad alta velocità e l’ingresso di una seconda safety car al 20° giro ha offerto un’altra fondamentale occasione per risparmiare energia.

A questo punto, il pilota tedesco si trovava tra i primi cinque, e con Mitch Evans, Sam Bird e Sebastien Buemi formava un quartetto in lotta per la vittoria e per i migliori piazzamenti. Quando la coppia di piloti Jaguar si è portata in testa alla gara, Günther ha proseguito in un duello con Buemi riuscendo a battere lo svizzero in una gara di resistenza proprio all’ultimo giro.

Giunto sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 0,111 secondi sulla Envision, Maximilian Günther ha conquistato il primo podio della stagione per il Tridente. Anche il pilota svizzero si è classificato nella top ten, e grazie al suo nono posto, Maserati è andata a punti con entrambi i piloti.

Le dichiarazioni di Rossiter, Sgro e dei piloti

James Rossiter, team principal di Maserati MSG Racing, ha detto che non ha mai provato niente di simile. Non si è mai trovato in una situazione così emozionante, nemmeno quando era pilota. Questo fine settimana a Berlino è iniziato in modo davvero incredibile. Entrambi i piloti sono andati a punti e hanno conquistato il primo podio della stagione.

Risultati come questi sono davvero speciali e Rossiter è davvero orgoglioso di tutte le persone che fanno parte della squadra. Tutto ciò è frutto del duro lavoro e della dedizione che dimostrano ogni giorno.

Da sempre Berlino è un circuito adatto a loro, e dopo gli incoraggianti progressi mostrati in qualifica, erano piuttosto ottimisti. La gara è stata estremamente intensa, ma ciò che conta, in fondo, è trovarsi nella posizione giusta al traguardo.

Entrambi i piloti hanno guidato in modo eccellente, e portare a casa il primo podio della stagione è davvero una grande soddisfazione.

La gara è stata movimentata, combattuta e con molti sorpassi, ha detto Mortara. Considerando che a Berlino i consumi sono elevati e visto quali vantaggi garantisce la scia, nessuno, in realtà, voleva andare in testa all’inizio, e questo ha dato al team un’ottima opportunità di guadagnare posizioni.

È riuscito a superare alcuni piloti e a conquistare la prima posizione, ma nella seconda parte della gara ha iniziato ad avere problemi di bilanciamento, che lo hanno impedito di mantenere il passo. È bello essere tornato a occupare un posto nella top ten ed è fiero di tutti i membri del team per il podio conquistato. Dopo una lunga stagione, è quello che si meritano.

Günther ha detto che è stata una sensazione incredibile. Dopo la stagione che hanno avuto e le difficoltà affrontate – e ora superate – è così bello essere sul podio. Il fatto di aver ottenuto questo risultato proprio nella sua gara di casa, a Berlino, è uno modo ancora più bello di festeggiare, e sapere che è il primo pilota dopo Fangio a salire sul podio con una monoposto Maserati è un grande onore.

La gara è stata combattuta dall’inizio alla fine, e la sua lotta con Seb negli ultimi giri – sapendo qual era la posta in gioco – è stata intensa. Il pilota tedesco è davvero fiero di ogni componente del team per avere ottenuto questo risultato.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha affermato che sabato Maserati ha ottenuto un risultato storico con il primo podio in Formula E. Nella sua lunga storia sportiva ha festeggiato molti eventi importanti, ma sabato hanno lasciato il segno in questo campionato e possono guardare al futuro con ottimismo e resilienza. Sgro si è congratulato con entrambi i piloti per il podio e per l’ingresso nei primi 10. Hanno fatto un ottimo lavoro e non si sono mai arresi.