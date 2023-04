Alfa Romeo, Fiat e Lancia: tre nuove auto per rinascere

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni proveranno a rinascere con numerosi nuovi modelli. In particolare sono tre i modelli per ogni brand che secondo noi potrebbero fare la differenza in futuro nell’aumentare le vendite delle tre case italiane in cerca di preziose quote di mercato.

Per quanto riguarda Alfa Romeo nel 2024 debutterà un nuovo SUV compatto che riporterà il Biscione nel segmento B del mercato che attualmente rappresenta oltre 3 milioni di vendite a livello globale ogni anno. Questa sarà anche la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica.

Ecco i modelli che rilanceranno Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Altro modello molto importante per il rilancio del Biscione sarà la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2025 e che avrà un ruolo centrale nella futura gamma della casa milanese che punta a diventare un vero e proprio brand premium globale. Questa auto sarà la prima del Biscione ad avere solo versioni elettriche al 100 per cento nella sua gamma. Previsto anche l’arrivo di una versione Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli.

Un altro modello molto importante per Alfa Romeo indubbiamente sarà la futura ammiraglia che vedremo nel 2027 e che sarà una berlina coupé lunga quasi 5 metri. Questa auto avrà il compito di portare al successo il Biscione in mercati importanti quali Stati Uniti e Cina.

Oltre ad Alfa Romeo anche Fiat lancerà nei prossimi anni tre modelli importanti. Il primo ad arrivare sarà la nuova Fiat 600 che come sappiamo sarà un SUV compatto lungo 4,1 che sarà prodotto in Polonia e vedremo nei prossimi mesi. Entro fine anno debutterà anche la nuova Topolino, che tornerà come Quadriciclo elettrico in stile Citroen AMI. Infine il terzo modello di Fiat che secondo noi farà la differenza nel rilancio del brand è l’erede di Fiat Punto che sarà svelata entro la fine del prossimo anno. Questo modello potrebbe far conquistare molti nuovi clienti alla casa torinese.

Per quanto riguarda Lancia tutti e tre i modelli previsti sono a nostro avviso fondamentali per il suo rilancio. Nel 2024 sarà svelata la nuova generazione di Ypsilon che nel 2025 avrà anche la versione HF. Nel 2026 toccherà alla nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio mentre nel 2028 sarà la volta della nuova Delta. Con queste tre auto Lancia vuole essere protagonista nel segmento premium del mercato auto insieme ad Alfa Romeo.