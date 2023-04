Alfa Romeo: grandi soddisfazioni nelle vendite di marzo in Europa

Sembra essere ben mutato il passo seguito da Alfa Romeo in termini di numeri espressi per ciò che riguarda immatricolazioni e vendite. Come era prevedibile, l’apporto conferito al mercato dall’ingresso in gamma della nuova Alfa Romeo Tonale ha portato nuova linfa al marchio che si lascia alle spalle anni in cui la gamma era costituita da due soli modelli trainanti seppur a bassi regimi in termini di vetture vendute.

Si può dire che proprio Alfa Romeo, a livello europeo, è il marchio che ha registrato la crescita superiore fra i costruttori effettivamente disponibili nel Vecchio Continente. In termini di valori percentuali, colpisce un impressionante +170% rispetto ai dati espressi durante lo stesso periodo dell’anno precedente quando i dati viaggiavano su ben altri valori. Va detto anche che a marzo di quest’anno, in Europa, la maggior parte dei costruttori è cresciuta secondo valori percentuali a doppia cifra nel paragone col marzo 2022.

L’arrivo dell’Alfa Romeo Tonale ha definitivamente mutato gli equilibri del Biscione in termini di vetture vendute

È facile ammettere che l’approdo sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale ha introdotto buone notizie dalle parti del Biscione. Sebbene i riscontri non fanno di certo gridare al miracolo, si può dire che a marzo 2023 le vetture immatricolate in Europa dal Biscione sono state 5.642 registrando un valore in crescita rispetto a marzo 2022 secondo un dato percentuale appunto nell’ordine del 170% in più. Nel computo relativo alle immatricolazioni espresse fra gennaio e marzo 2023, il valore percentuale registrato (rispetto al primo trimestre del 2022) è uguale ad un ottimo +139% grazie a 12.518 vetture immatricolate.

Proprio il nuovo C-SUV, il primo modello elettrificato del Costruttore del Biscione, ha fornito lo sprint ricercato dal marchio sia da noi in Italia (con 6.535 Alfa Romeo immatricolate tra gennaio e marzo 2023 utili a segnare un +203% rispetto allo stesso trimestre del 2022), dove l’Alfa Romeo Tonale ha immatricolato 4.524 unità del totale espresso nei primi tre mesi per un valore pari al 69,23% del totale, che appunto in Europa dove già nel 2022 (a cominciare dal mese di maggio) aveva immatricolato oltre 11.000 unità e ben 4.425 unità espresse fra gennaio e marzo di quest’anno.

L’attesa è ora rivolta all’arrivo del nuovo B-SUV, di cui ancora si conosce poco. Il modello, che offrirà anche una variante elettrica, sfrutterà la medesima base già utilizzata per la Jeep Avenger e che sarà utilizzata anche dalla nuova Fiat 600: non si chiamerà Brennero e potrebbe ricoprire il ruolo di “game changer” come ammesso qualche giorno fa dal CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.