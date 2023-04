Alfa Romeo “L’ha fatto di nuovo!”

Meno di un anno fa, per l’esattezza il 24 giugno 2022 (112 ° anniversario del marchio ), Valtteri Bottas – pilota dell’Alfa Romeo F1 Team – ha dato una svegliata a Milano facendo rombare la sua C42 per le strade ancora deserte della città addormentata. Un modo assolutamente stravagante per Alfa Romeo di festeggiare il suo compleanno.

Alfa Romeo: dopo Bottas anche Zhou in strada con la sua monoposto tra Cassino e Pomigliano

Sembra che non si possa più considerare un evento unico: Alfa Romeo ci riprova sulla direttrice Cassino-Pomigliano, ideale collegamento tra gli stabilimenti italiani del marchio. Ancora una volta la nuova monoposto guidata dal cinese Zhou Guanyu è stata raccolta in un habitat molto diverso dal solito asfalto drenante dei circuiti di tutto il mondo.

A prescindere dai motivi che hanno portato a partecipare a questa iniziativa, il pilota cinese non raccoglie punti, ma tornerà a sfidare i suoi agguerriti avversari nel prossimo Gran Premio di Baku, in Azerbaijan, per dimostrare le sue capacità. Eppure è sicuramente un modo singolare, ardito, tipicamente Alfa Romeo per stupire la sua tribù di appassionati.

Vedremo dunque cos’altro aspettarci dalla casa automobilistica del Biscione che vive indubbiamente un ottimo momento e dunque è in vena di festeggiamenti. Ricordiamo che le vendite nel primo trimestre sono raddoppiate e nei prossimi anni verranno lanciati un nuovo modello ogni anno con l’obiettivo di diventare un brand premium globale.