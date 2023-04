Doppia vittoria per Alfa Romeo nel concorso “Best Brands in All Classes”: la rivista di settore Auto Bild ha premiato il design delle auto della casa milanese nelle categorie “Mid-size” e “Medium-size SUV”. Il brand italiano è ancora una volta uno dei vincitori dello studio annuale, in cui si chiedono le ragioni delle scelte di acquisto. Al sondaggio in corso hanno partecipato circa 42.000 lettori di Auto Bild, dei quotidiani affiliati alla rivista e della sua offerta online. C’erano un totale di 37 marchi in 14 categorie tra cui scegliere.

Niccolò Biagioli, Director Premium Brands Stellantis Deutschland ha dichiarato: “La nostra berlina Giulia e i nostri due SUV, Tonale e Stelvio, soddisfano i gusti di design degli appassionati di auto tedeschi. Ciò è dimostrato dalle ripetute vittorie nelle categorie di design nel concorso Auto Bild “I migliori marchi in tutte le classi”. Questi premi sono un grande elogio per i designer del Centro Stile Alfa Romeo che hanno progettato tutti e tre i modelli. Il design inconfondibile del Biscione gioca un ruolo importante anche nel fatto che il nostro marchio è riuscito a più che raddoppiare il numero di immatricolazioni in Germania nel primo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente.”

Il design del brand premium di Stellantis vince regolarmente premi in prestigiosi concorsi internazionali. Nel 2022 e nel 2021, la casa italiana è già stata una delle vincitrici di “I migliori marchi in tutte le classi”. Alfa Romeo Giulia ha vinto il “Red Dot Award” e il “Compasso d’Oro”. La nuova Tonale, primo modello di vettura elettrificata del Marchio, e Stelvio hanno vinto il concorso di progettazione “autonis” della rivista di settore “auto, motor und sport”. Stelvio ha ricevuto anche il “Car Design Award” e il “Readers’ Choice Design Award” dalla rivista Auto Express in Gran Bretagna. Dunque sicuramente una notizia molto positiva arriva dalla Germania per lo storico marchio milanese che nei prossimi anni intende diventare un brand premium globale con il lancio di numerosi nuovi modelli.