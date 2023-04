Lancia torna in Spagna: aprirà 16 concessionarie insieme ad Alfa Romeo e DS

Lancia torna in Spagna. La casa automobilistica piemontese farà il suo ritorno nell’importante mercato automobilistico a partire dal primo trimestre del 2024. Entro quel periodo il brand premium di Stellantis avrà avviato la realizzazione di 16 punti vendita, con un contratto modello di agenzia, insieme agli altri due marchi premium del gruppo automobilistico: Alfa Romeo e DS Automobiles. Questi nuovi spazi lussuosi e minimalisti saranno presenti in alcune città tra le più importanti della Spagna tra cui Madrid, Barcellona e Valencia.

Lancia aprirà 16 nuovi concessionari in Spagna entro il primo trimestre 2024

Lo ha confermato l’amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano, in un’intervista rilasciata alla stampa di quel paese in cui ha evidenziato l’importanza del mercato spagnolo per il marchio italiano, che, oltre alla Spagna, avvierà le sue operazioni commerciali nel 2024 in paesi quali Austria, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. Luoghi che sono stati scelti dopo uno studio meticoloso che ha tenuto conto di numerosi fattori.

“Il nostro compito, ora, in termini di rete, è rinnovare tutte le concessionarie italiane entro la fine del 2023 in modo che sia visibile il restyling del marchio, così come la ricerca delle location per l’installazione delle nostre concessioni. Abbiamo infatti già contratti firmati in Europa, in Spagna, Portogallo, Germania e Francia e calcoliamo di raggiungere i 100 punti vendita nella prima fase di sbarco nel mercato europeo all’inizio del 2024”, ha dichiarato il CEO di Lancia.

In Europa entro il 2024 Lancia avrà 100 nuove concessionarie distribuite nei sei mercati in cui inizierà la prima fase del suo lancio, 30 delle quali già siglate e in costruzione. “I titolari delle concessioni hanno già visto i tre modelli che lanceremo nei prossimi anni e cioè Ypsilon, Gamma e Delta e sono molto contenti del risultato e della tabella di marcia da seguire”, afferma l’amministratore delegato di Lancia.

Lancia

Come dicevamo poc’anzi, la rete distributiva di Lancia condividerà lo spazio con il resto dei marchi del cluster premium di Stellantis, si tratta di DS e Alfa Romeo, anche se lo stesso Luca Napolitano ha annunciato che questo non sarà un obbligo, ma piuttosto un’opportunità per le concessioni di cui approfittare per le sinergie che il gruppo mette a disposizione.

Inoltre, ognuno di loro sarà separato pur condividendo una posizione sulla mappa: «Vogliamo un ingresso, un muro e un venditore focalizzato solo su Lancia anche se siamo insieme, poiché il nostro obiettivo principale e quello che Carlos Tavares ci ha affidato è quello di valorizzare l’offerta premium all’interno del gruppo insieme ai marchi Alfa Romeo e DS”. Per il numero uno della casa automobilistica piemontese la qualità è più importante della quantità. “Non vogliamo una rete di concessionari molto ampia, poiché abbiamo priorità la qualità nel servizio”.