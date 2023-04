Lancia tornerà in Portogallo il prossimo anno

Lancia, fortemente impegnata nel suo rilancio nel segmento premium del mercato in Europa, tornerà in Portogallo il prossimo anno. L’annuncio è stato dato questo martedì in un comunicato e indica che il marchio del gruppo Stellantis aprirà concessionarie nelle principali città, vale a dire Lisbona e Porto.

Ufficiale nel 2024 il ritorno di Lancia in Portogallo

Il Portogallo è così uno dei primi Paesi in cui il brand italiano scommetterà, insieme a Spagna, Francia, Germania, Olanda e Belgio. Per la selezione dei primi mercati, Lancia ha considerato al primo posto “l’amore e la passione per il ‘Made in Italy'”, con la selezione di Spagna, Belgio, Francia e Portogallo. Un altro fattore nella scelta dei paesi in cui aprire concessionarie è stata la rilevanza delle vendite online, che ha dettato la selezione di Germania e Paesi Bassi.

“Nomineremo 70 nuove concessionarie in 70 grandi città europee in concomitanza con l’arrivo della nuova Ypsilon nella prima metà del 2024. Avremo un modello distributivo innovativo, con un numero selezionato di concessionarie, dislocate nei centri di grandi città e di offrire un alto livello di qualità, sia ‘online’ che ‘offline’. E in Portogallo ci concentreremo sulle città più grandi, tra cui Lisbona e Porto e con una significativa capillarità post-vendita” afferma Luca Napolitano, amministratore delegato di Lancia, citato nel comunicato.

“Oggi è un giorno speciale, perché Lancia è tornata in Portogallo! capacità storica di far sognare. Ci concentreremo sulle più grandi città portoghesi, tra cui Lisbona e Porto, dove si concentrano i mercati più grandi e il maggior potenziale per i futuri clienti Lancia” afferma David Correia, “Brand Manager” di Lancia Portugal, anche lui citato nella dichiarazione.

Il piano strategico decennale di Lancia prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dal 2024, un percorso che inizierà con la presentazione della nuova Ypsilon, in versione ibrida ed elettrica. Dal 2026 verranno lanciate solo proposte 100% elettriche e dal 2028, in contemporanea con l’arrivo della nuova Delta, il marchio venderà esclusivamente modelli elettrici.