Alfa Romeo Hypercar: il suo debutto nuovo omaggio al Quadrifoglio?

Alfa Romeo Hypercar sarà la prossima novità che la casa automobilistica del Biscione introdurrà prossimamente. Secondo indiscrezioni il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di giugno e potrebbe rappresentare un nuovo omaggio ai 100 anni del Quadrifoglio dopo le recenti edizioni limitate di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Dopo Giulia e Stelvio in edizione limitata, Alfa Romeo Hypercar sarà il prossimo omaggio la Quadrifoglio?

La nuova Alfa Romeo Hypercar che secondo alcuni potrebbe rappresentare una sorta di versione moderna della mitica Alfa Romeo 33 Stradale sarà una vettura strabiliante. Come anticipato dallo stesso numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, questa auto avrà caratteristiche davvero eccezionali. si tratterà molto probabilmente della vettura stradale più potente mai realizzata dal Biscione. L’auto dovrebbe offrire un’accelerazione davvero straordinaria e una velocità massima elevatissima.

Non è al momento ancora chiaro se questa vettura sarà dotata di motore elettrico al 100 per cento o a combustione. Secondo alcuni potrebbe essere l’ultima evoluzione del V6 da 2.9 litri visto nella Giulia GTA. L’auto in questione al momento non è stata ancora approvata per una versione di produzione. Di sicuro se questa auto si farà non arriverà prima del 2025. Inoltre sarà rigorosamente in edizione limitata. Si dice che possano essere prodotte 33 unità in versione coupé e 33 in versione cabrio ma per il momento sono solo ipotesi.

Nel frattempo sul web negli ultimi mesi si sono moltiplicate i render e le creazioni digitali che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questa Alfa Romeo Hypercar quando finalmente sarà rivelata. Siamo sicuri che già nel corso delle prossime settimane saranno rivelati nuovi indizi a proposito di questa concept car. Vedremo dunque quali aggiornamenti trapeleranno dalla casa automobilistica del Biscione.