Alfa Romeo: la prima auto elettrica userà la base di Jeep Avenger

Uno dei pochi marchi che non ha ancora aderito alla piena elettrificazione, Alfa Romeo utilizzerà le risorse e le tecnologie messe a disposizione dal Gruppo Stellantis per debuttare con un modello a combustione zero. Il marchio italiano sta già preparando la sua prima vettura 100% elettrica, un crossover che nella sua versione a zero emissioni avrà come base Jeep Avenger. Secondo le ultime indiscrezioni la prima Alfa Romeo 100% elettrica sarà lanciata nel mese di giugno del 2024.

Jeep Avenger fungerà da prezioso punto di partenza per il futuro B-SUV di Alfa Romeo che debutterà nel corso del 2024

La prima elettrica del Biscione sarà n SUV compatto derivato dall’Avenger. La piattaforma e il set della prima Jeep elettrica serviranno come base per il veicolo elettrico di debutto del produttore italiano. Lanciata nel 2022, prodotta in Polonia e già in vendita in Europa, la Jeep Avenger utilizza un motore elettrico da 156 CV installato nella parte anteriore. Il propulsore è alimentato da batterie da 54 kWh e promette un’autonomia di oltre 400 km.

Rispetto al modello di Jeep il futuro Alfa Romeo B-SUV, il cui nome sarà rivelato nei prossimi mesi, dovrebbe avere dimensioni leggermente maggiori. Si parla di una lunghezza tra i 4,2 e i 4,3 m contro i 4,08 m del SUV Jeep. L’auto avrà uno stile da SUV sui generis e di sicuro piacerà a chi apprezzava Alfa Romeo MiTo e Giulietta.

Ovviamente al pari di Avenger ci saranno almeno 1 o 2 versioni a combustione. Certa la presenza in gamma di un Mild Hybrid. Non escludiamo che già entro fine 2023 qualche immagine teaser del nuovo modello possa arrivare. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso veicolo destinato a far parlare a lungo di se in quanto diventerà in breve tempo la vettura del Biscione più venduta.