Leapmotor lancia la sfida alla Volkswagen Golf GTI con la sportiva elettrica da oltre 240 cavalli

Leapmotor ha deciso di alzare il tiro. E questa volta lo fa andando a mettere le ruote in uno dei segmenti più amati e simbolici per il mercato europeo: quello delle hatchback sportive. Un terreno dove il pubblico è esigente, i nomi storici pesano parecchio e lo spazio per improvvisare è praticamente nullo. Eppure il marchio cinese sembra convinto di potersi giocare bene la partita.

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Leapmotor B05 Ultra punta a entrare nel cuore del segmento europeo delle hatchback sportive

La protagonista è la nuova Leapmotor B05 Ultra, versione più spinta della famiglia B05. I numeri, almeno sulla carta, sono di quelli che attirano subito l’attenzione: 241 CV, motore elettrico da 180 kW e autonomia dichiarata fino a 605 chilometri. Dati che da soli bastano a far capire che non si tratta di una semplice compatta elettrica con un allestimento più ricco, ma di un modello pensato per avere un’identità ben precisa.

Anche il look va in questa direzione. La B05 Ultra cambia faccia rispetto alle versioni più tranquille della gamma e sceglie uno stile molto più aggressivo. Ci sono uno splitter anteriore a doppio strato, minigonne più pronunciate e un alettone posteriore dal disegno affilato. Insomma, il messaggio è chiaro: questa auto vuole farsi notare e vuole parlare anche a chi, in Europa, continua ad amare le compatte sportive dal carattere deciso.

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Dentro l’abitacolo il tono resta lo stesso. Niente atmosfera sobria o troppo razionale: Leapmotor ha scelto rivestimenti sintetici effetto scamosciato, cuciture sportive con logo Ultra ricamato e persino cinture di sicurezza abbinate al colore della carrozzeria. Tra i dettagli più curiosi ci sono anche i sedili con massaggio a otto punti, soluzione insolita per una hatchback di questo tipo e pensata chiaramente per aggiungere un tocco più ricco e distintivo.

Il vero punto interrogativo, almeno per ora, resta il prezzo della versione Ultra, che non è stato ancora annunciato ufficialmente. Ed è un dettaglio tutt’altro che secondario, perché proprio il listino potrebbe fare la differenza in un segmento dove il rapporto tra prestazioni, contenuti e costo finale pesa tantissimo. In Cina, la versione standard parte da circa 12.000 euro, una cifra che inevitabilmente accende la curiosità su dove potrà posizionarsi la variante più potente.

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Attorno a questa novità, però, c’è anche un contesto aziendale da tenere d’occhio. Leapmotor ha registrato a febbraio 2026 un calo delle vendite del 17% in Cina, pur continuando a inseguire un obiettivo molto ambizioso: arrivare a un milione di consegne globali entro la fine dell’anno. Non è quindi un momento semplice, ma neppure uno privo di prospettive.

Ed è proprio l’Europa che potrebbe diventare una delle aree più interessanti per questa offensiva. Grazie alla partnership con Stellantis, infatti, Leapmotor può contare su un accesso più favorevole al mercato rispetto ad altri costruttori cinesi penalizzati dai dazi. Se il posizionamento sarà quello giusto, la B05 Ultra potrebbe trasformarsi in una sorpresa vera. Una compatta elettrica con tanta potenza, autonomia importante e un’immagine più aggressiva del previsto. In poche parole, una piccola bomba pronta a farsi spazio.