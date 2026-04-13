Alfa Romeo accende New York: Tonale e Stelvio conquistano la scena

Alfa Romeo è tornata a New York e, ancora una volta, ha scelto di farlo puntando su ciò che la rende immediatamente riconoscibile. Non solo auto da esporre, quindi, ma un’idea precisa di stile, carattere e modo di intendere la guida. Nell’edizione 2026 del Salone dell’Automobile di New York, andata in scena dal 3 al 12 aprile, il marchio italiano ha portato sotto i riflettori soprattutto la Nuova Tonale e Stelvio, due modelli che oggi raccontano molto bene la direzione presa dal Biscione.

Advertisement

Alfa Romeo è stata protagonista del Salone dell’Automobile di New York 2026

Il Salone di New York non è un appuntamento qualunque. Parliamo di una manifestazione che da oltre un secolo osserva da vicino l’evoluzione dell’automobile e che, anno dopo anno, continua a essere una delle vetrine più importanti del settore. Per Alfa Romeo esserci significa farsi vedere in un contesto internazionale di primo piano, ma anche ribadire con chiarezza quale sia la propria identità in un mercato sempre più affollato e sempre più competitivo.

E infatti, guardando lo stand del marchio, la sensazione era proprio questa: Alfa Romeo non ha voluto semplicemente “esserci”, ma ha cercato di raccontarsi. Lo ha fatto attraverso una gamma che mette insieme design italiano, contenuti tecnici e quella certa idea di sportività che da sempre accompagna il nome Alfa. In mezzo a tutte le trasformazioni che sta vivendo il settore auto, il marchio continua a difendere un approccio molto preciso, in cui l’automobile non è soltanto un mezzo di trasporto, ma qualcosa che deve anche trasmettere emozione.

Advertisement

La Nuova Tonale, da questo punto di vista, è probabilmente il modello che meglio riassume questa fase. È l’auto con cui Alfa Romeo continua a presidiare il mondo dei SUV compatti premium, una fascia di mercato importantissima, dove oggi si gioca una buona parte della partita commerciale di quasi tutti i costruttori. Ma Tonale non vuole essere semplicemente una proposta razionale. Vuole restare un’Alfa Romeo, e si vede già dal modo in cui è stata disegnata.

Il frontale, per esempio, è stato rivisto con un’impostazione più decisa e più marcata, mentre la carreggiata più ampia contribuisce a darle una presenza su strada più importante. Il dettaglio che salta subito all’occhio è la griglia a scudetto concava, che richiama la 33 Stradale e cerca di mantenere un legame visivo con una delle icone più forti del marchio.

Advertisement

Poi c’è la parte tecnica, che naturalmente resta fondamentale. Sotto il cofano della Nuova Tonale c’è un 2.0 turbo a quattro cilindri da 268 cavalli, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale Q4 di serie. Numeri che raccontano un’auto pensata per offrire prestazioni solide, ma soprattutto un certo tipo di risposta su strada. E in fondo è proprio questo che Alfa prova ancora a difendere: l’idea che guidare debba restare qualcosa di piacevole, diretto, coinvolgente.

Accanto alla Tonale c’era poi Stelvio, che continua a essere uno dei modelli più importanti e più rappresentativi del marchio. È il SUV che, probabilmente più di ogni altro nella gamma, ha saputo tradurre il carattere Alfa Romeo in una formula moderna e oggi molto richiesta dal mercato. Nel corso degli anni Stelvio si è costruito un suo spazio preciso, proprio perché è riuscito a tenere insieme sportività, eleganza e praticità senza snaturarsi troppo.

Advertisement

Anche in questo caso i numeri aiutano a capire il posizionamento del modello. Il motore è sempre un 2.0 turbo a quattro cilindri, ma qui la potenza sale a 280 cavalli. Dati che confermano come Stelvio continui a voler parlare a chi cerca sì un SUV, ma non vuole rinunciare a una guida più appagante e a un certo gusto per la dinamica.