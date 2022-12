Alfa Romeo B-SUV: ecco quanto costerà la versione base

Alfa Romeo B-SUV arriverà sul mercato nel corso del 2024. La sua presentazione potrebbe avvenire a marzo 2024 mentre non si esclude un’anteprima a fine 2023. Questo modello, il cui nome non è stato ancora ufficializzato ma che sicuramente deriverà dalla storia di Alfa Romeo e avrà radici italiane, è uno dei veicoli più attesi tra quelli che saranno lanciati dal gruppo Stellantis nei prossimi anni.

Ecco quanto potrebbe costare il nuovo Alfa Romeo B-SUV nella sua versione base

A proposito di Alfa Romeo B-SUV di recente sono stati rivelati alcuni dettagli da parte del CEO della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato. Ad esempio abbiamo saputo che il modello avrà non solo una versione elettrica con motore da 156 cavalli e la stessa autonomia di Jeep Avenger ma ci sarà anche una versione Mild Hybrid che sarà notevolmente più economica e sarà la nuova entry level del SUV. Si prevede che questa versione base possa avere un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro.

Alfa Romeo B-SUV è un modello particolarmente atteso in quanto dovrebbe aumentare e non di poco le vendite della casa automobilistica del Biscione. Si prevede infatti che il veicolo possa venire prodotto in circa 100 mila unità all’anno andando a collocarsi in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento in Europa e non solo. Si ipotizza che già nel corso del prossimo anno arriveranno nuovi dettagli su questo veicolo ed in particolare potremmo conoscere anche il suo nome. Vedremo dunque quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito di questa vettura destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

