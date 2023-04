Jeep Avenger: ancora porte aperte sabato 15 e domenica 16

In accordo con l’importante successo riscontrato soltanto tre settimane fa, tutte le concessionarie di casa Jeep in Italia riaprono le proprie porte per accogliere tutti gli utenti interessati a sapere qualcosa in più della nuova Jeep Avenger così come dell’intera gamma del costruttore americano di casa Stellantis. Un set di modelli che ha permesso al marchio di raggiungere ottimi riscontri commerciali da noi in Italia.

I riflettori del porte aperte di sabato 15 e domenica 16 aprile sono però puntati sulla nuova Jeep Avenger, Auto dell’Anno 2023, così come sulla tecnologia ibrida 4xe Plug-In Hybrid che ha permesso di farla diventare la tecnologia di questo tipo più venduta in Italia nel 2021 e anche lo scorso anno, e sulle Renegade e Compass e-Hybrid.

La nuova Jeep Avenger è il primo SUV completamente elettrico del costruttore

Va detto che la Jeep Avenger rappresenta anche il primo SUV del costruttore abbinato ad una motorizzazione elettrica. Tuttavia, solo da noi in Italia e in Spagna, viene reso disponibile anche con un’unità endotermica da 1.2 litri in grado di garantire un valore di potenza pari a 100 cavalli a 5.500 giri e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri; con questa unità si percorre il canonico 0-100 km/h in 10,6 secondi producendo emissioni di CO2 per un valore inferiore ai 130 g/km. In questo modo Jeep è in grado di assecondare ogni richiesta dei propri clienti, quelli che scelgono questo piccolo SUV di dimensioni compatte appositamente costruito per l’Europa presso lo stabilimento polacco di Tychy (lo stesso dove saranno prodotte la Fiat 600 e il B-SUV a marchio Alfa Romeo).

Proprio la Jeep Avenger rappresenta un veicolo chiave nella strategia globale seguita dal marchio, quella che guarda all’elettrificazione e che vuole porla sullo scranno più alto tra i SUV a zero emissioni. Già a partire dal debutto al Salone di Parigi dello scorso ottobre, la Jeep Avenger aveva riscosso un immediato successo di pubblico e di critica: condizioni dimostrate dall’affluenza nelle concessionarie e dalla crescente serie di premi internazionali ottenuti. Jeep Avenger ha infatti vinto il prestigioso titolo di Car Of The Year 2023, il Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”, e, di recente, anche i titoli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com.

Al momento la nuova Jeep Avenger si può avere in rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric e 199 euro per la variante dotata del 1.2 a benzina: nel finanziamento sono inclusi due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. Una manutenzione che fa parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV a marchio Jeep e che comprende anche un customer care dedicato.