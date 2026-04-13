Jeep Wrangler e Gladiator: svelate le edizioni speciali Rewind 

Presentata inizialmente come concept unico all’Easter Jeep Safari 2025 su un terreno reale con veri appassionati, la Jeep Wrangler Rewind è diventata rapidamente uno dei veicoli più discussi dell’evento. La risposta entusiasta è stata così travolgente che il marchio Jeep ha deciso di metterla in produzione per i consumatori, una mossa azzeccata per un concept che cattura perfettamente lo spirito del marchio.

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Dopo il successo all’Easter Jeep Safari la casa americana lancia Jeep Wrangler e Gladiator Rewind

“I proprietari di Jeep hanno sempre avuto un profondo legame emotivo con i loro veicoli fuoristrada e la Jeep Rewind attinge direttamente a quel senso di libertà e alla nostalgia della prima auto”, ha affermato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “L’Easter Jeep Safari è da tempo il nostro banco di prova reale per le future capacità e il design Jeep, fornendoci un feedback immediato e senza filtri dagli appassionati più ferventi della nostra community. Quando abbiamo visto la forte risposta dei fan al concept vehicle all’Easter Jeep Safari dello scorso anno, sapevamo di doverlo realizzare. Le edizioni speciali Jeep Wrangler e Gladiator Rewind sono l’esempio perfetto di come celebriamo la nostra eredità offrendo al contempo idee fresche e inaspettate che risuonano con la nostra community.”

I designer del marchio Jeep, molti dei quali cresciuti negli anni ’80 e ’90, hanno concepito Rewind come un ritorno al passato intriso di nostalgia. Questa è la generazione cresciuta circondata da Wrangler dai colori sgargianti, grafiche audaci e i primi videogiochi e design digitale, influenze che oggi stanno nuovamente plasmando la cultura, dalla moda e dalle calzature alla musica e all’arte.

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Con il ritorno di questi elementi, la Jeep Wrangler e la Gladiator Rewind sono diventate un’opportunità per esprimere qualcosa di personale. Quella nostalgia oggi ha un impatto diverso, toccando le corde del cuore delle prime auto, delle prime avventure e del senso di libertà che ha reso iconico il marchio Jeep.

Il team di progettazione si è ispirato ai colori, ai motivi e ai dettagli giocosi della loro giovinezza, traendo spunto da tutto, dalle prime grafiche digitali e dai videogiochi arcade ai design geometrici e audaci che si trovavano sulle iconiche tazze delle aree ristoro degli anni ’90, assicurandosi al contempo che il tutto fosse avvolto dalle autentiche capacità Jeep radicate nell’iconica eredità Willys.