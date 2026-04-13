Fiat Grande Panda: tutti i prezzi e le promozioni di aprile 2026

Fiat Grande Panda si sta ritagliando uno spazio importante nel mercato italiano del 2026 e il favore del pubblico non sorprende. Il modello piace perché unisce dimensioni compatte, motorizzazioni diverse e un posizionamento pensato per intercettare esigenze molto ampie, dalla guida urbana fino a chi cerca una prima auto moderna e versatile. Proprio per questo vale la pena capire quanto costa davvero ad aprile, andando oltre il semplice prezzo di partenza.

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Tutte le offerte di aprile 2026 per acquistare Fiat Grande Panda: prezzi interessanti

La versione d’ingresso è la Fiat Grande Panda Benzina Turbo 100 POP, spinta dal motore 1.2 da 100 cavalli già visto anche su Fiat 600. Il prezzo di listino è di 17.900 euro, ma nel mese di aprile la vettura viene proposta a 14.950 euro in promozione. Per ottenere questa cifra, però, è necessario rottamare un’auto almeno Euro 4 e aderire alla formula di acquisto prevista.

Salendo di un gradino si trova la Fiat Grande Panda POP 1.2 Hybrid 48V da 110 CV, che rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi cerca un compromesso tra efficienza e praticità d’uso. Il listino parte da 19.900 euro, mentre il prezzo promozionale di aprile scende a 16.950 euro, sempre con rottamazione e formula di acquisto dedicata.

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Chiude il quadro la Fiat Grande Panda elettrica POP da 113 CV con batteria da 44 kWh, una delle BEV più vendute in Italia in questo inizio 2026. Il prezzo di listino è di 23.900 euro, ma l’offerta del mese la porta a 20.950 euro, anche in questo caso a fronte delle stesse condizioni. Insomma delle offerre molto interessanti pensate per attirare un gran numero di acquirenti. Siamo sicuri che anche in questo mese di aprile le cose per la vettura di Fiat andranno molto bene dopo un primo trimestre 2026 da incorniciare che ha visto l’auto al terzo posto tra le automobili più vendute nel nostro paese.